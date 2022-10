Apple TV+ se sube al carro: una suscripción con publicidad es inminente

Se suele decir muchas veces que, allá donde fueras… haz lo que vieres. Y, esto, parece que es lo que está ocurriendo con las plataformas en streaming. Desde que se filtró que Netflix tiene la intención de lanzar una tarifa barata con publicidad, poco a poco el resto están siguiendo el mismo camino. Apple TV+ parecía inmune a esto, pero las cosas van a cambiar en breve.

Los costes que tienen las compañías para comprar contenidos o elaborarlos de forma propia, cada vez son más altos. Y, esto, hace que la situación se está tornando insostenible para algunos y, una forma de solucionar esto, es maximizar los ingresos de lo que ya tiene. Y, aquí, encaja como un guante la llegada de la publicidad. Que, eso sí, rompe con lo que se espera de un servicio en streaming: que no te molesten los anuncios a la que ves series o películas. Pero claro, el mercado manda.

Apple TV+ estaría negociando la llegada de la publicidad

Según se indica en la fuente de la información, la compañía de Cupertino ha tenido ya conversaciones con diferentes agencias de medios para vender, de forma exclusiva, la introducción de publicidad en sus contenidos. Al mando de las operaciones, al menos por el momento, estaría Todd Teresi, que es el jefe de publicidad de Apple. Si se confirma, las cosas están más que claras: los anuncios llegarán a Apple TV+, sí o sí.

Evidentemente, se desconoce la forma en la que procedería la firma norteamericana, si mostrará anuncios antes y después de cada contenido -de una forma parecida a lo que ocurre en Movistar Plus+- o, algo que sería peor: estos se mostrarían a mitad de un capítulo o película. Pero, el caso, es que la publicidad llegaría y no hay que olvidar que Apple ya tiene experiencia al respecto debido a que la MBL -de la que tiene los derechos- muestra anuncios propios en las emisiones. Es decir, que ya existe experiencia al respecto.

Pixabay

Por otro lado, tampoco se conoce si se lanzará una nueva suscripción más económica que incluye la publicidad o si esta se añadirá por defecto a la existente, por lo que no habrá remedio alguno para evitar la publicidad por mucho que se esté dispuesto a pagar. Así, habría que esperar a principios del año 2023 que es cuando se indica que se anunciaría el cambio de proceder de los de Cupertino en su plataforma de vídeo en streaming.

Un dato curioso y que es muy relevante

No se debe olvidar que la compañía ha comprado los derechos de la Major League Soccer para los próximos 10 años y, la inversión, seguro que ha sido importante. De esta forma, no es extraño pensar que se quiere meter la publicidad en Apple TV+ para amortizar el gasto -lo que es lógico-, ya que con los ingresos actuales las cosas no se sostienen por ningún lado para esta o cualquier otra compañía del segmento del mercado del que hablamos.