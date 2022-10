2

Cais do Sodré (Lisboa, Portugal)

Ha sido el corazón de la vida nocturna de Lisboa durante algunos años, pero este año se ha convertido en toda una atracción. La Pink Street, la calle pintada de rosa, en Rua Nova do Carvalho, se llena de música y de vida. Es uno de los lugares donde los jóvenes cocineros están abriendo restaurantes y donde los pequeños empresarios abren sus startups, salpicado todo ello con bares y clubes nocturnos. La guía Time Out rememora los años de esplendor de Pensão Amor y Copenhague. Las obras de remodelación de los almacenes Cais do Gás junto al río Tajo impulsarán la actividad comercial del lugar. Y la Rua da Boavista, en dirección al barrio de Santos, despierta tras años de abandono. Se recomienda pasar por la casa de moda minimalista portuguesa +351, de camino al Time Out Market Lisboa para almorzar, o cruzar la calle hacia Quiosque de São Paulo: un lugar para tomar una cerveza o los bocadillos típicos portugueses.