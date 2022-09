¿Vas a comprar un iPhone 14? Esto es lo que viene en la caja

El pasado 6 de septiembre tuvimos una de las citas tecnológicas del año y donde Apple presentó su nueva generación de teléfonos móviles, además del Apple Watch Series 8 y los AirPods Pro de segunda generación. Y posiblemente te estés planteando comprar el iPhone 14 en cualquiera de sus variantes.

Recordemos que la compañía con sede en Cupertino presentó el iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max y iPhone 14 Pro Max, cuatro modelos para cuatro estilos diferentes. Si buscas la opción más económica, el iPhone 14 cumplirá de sobra con tus expectativas, aunque si buscas un modelo con una mayor diagonal de pantalla, laas 6,7 pulgadas que ofrece la versión Max no te decepcionarán en absoluto.

Aunque si quieres disfrutar de la mejor experiencia de usuario y contar con las últimas tecnologías de Apple, la mejor opción es apostar por el iPhone Pro o iPhone Pro Max ya que cuentan con el último procesador A16 Bionic de la compañía entre otras mejoras para marcar la diferencia.

Qué incluye el iPhone 14 en la caja

Por ejemplo, los modelos más vitaminados de la compañía han prescindido por fin del manido notch que apareció por primera vez en el iPhone X para dar el salto a una Isla Mágica que oculta las cámaras perforadas del panel.

Eso sí, independientemente del modelo que vayas a elegir, debes saber que los accesorios que se incluyen en la caja del iPhone 14 son exactamente los mismos aunque hayas cogido el modelo más vitaminado.

¿Y qué es lo que incluye? Pues además de esconder el teléfono, nos encontraremos un cable USB-C a Lightning, el eyector de SIM para poder abrir la ranura correspondiente, documentación del dispositivo y una pegatina de Apple. Como habrás podido ver, no hay cargador de corriente dentro de la caja, por lo que la compañía de la manzana mordida sigue eliminando este accesorios como anunció en 2022.

No es un problema mayor ya que hay una gran cantidad de cargadores compatibles con el iPhone 14, además de que puedes comprar el modelo oficial en cualquier tienda Apple. Pero si te estás planteando comprar uno de sus últimos teléfonos, y especialmente si saltas de Android a iOS, donde las opciones de conectividad y carga sin diferentes, no está de má que tengas muy claro que la caja del iPhone 14 no incluye cargador. Un mal menor a tener en cuenta a la hora de comprar este teléfono móvil de gama alta.