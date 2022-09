Utiliza Chrome para traducir de rápida y fiable cualquier página web

Puede ser que no sepas que el navegador Chrome de Google te permite realizar traducciones de forma prácticamente automática de las páginas a las que accedes y no están en español. Esto aumenta su utilidad de forma muy importante, y la función es muy sencilla de usar una vez que has realizado los cambios necesarios.

Para lograr esto tienes que recurrir al traductor de la compañía de Mountain View, algo que se logra de una forma sencilla y se integra en el propio navegador de maneras prácticamente inocuas para el usuario. Por lo tanto, hablamos de una posibilidad que, cuando menos, debes probar debido a que a buen seguro que te salva de más de un problema a la hora de saber exactamente lo que pone en una web que está en inglés o francés.

Activa el traductor de Google en el navegador Chrome

Este es el primer paso que tienes que dar y, una vez que abres Chrome, debes pulsar en el icono que hay en la zona superior derecha. En el menú desplegable que verás, selecciona Configuración y se abre una nueva pantalla.

SmartLife

En esta lo que tienes que hacer es elegir de la zona de la izquierda Idiomas, y ahora en la parte derecha verás nuevas posibilidades, donde hay un deslizador que tienes que activar y que se llama Preguntar si quieres traducir páginas web que no están escritas en un idioma que entiendas. Hecho esto, ya tienes activado el traductor en el navegador y, por lo tanto, lo que tienes que hacer es utilizar la nueva función que has añadido.

Cómo traducir páginas que no están en español

Para conseguir esto en el navegador para ordenador, lo que tienes que hacer es realizar los siguientes pasos que vamos a mostrar a continuación.

Accede a la página que deseas traducir y, entonces, debes revisar en la barra de búsqueda para encontrar un icono que tiene la imagen del traductor de Google (es el primero empezando por la izquierda).

SmartLife

Pulsa en él y, en cuestión de pocos segundos, podrás ver todo el contenido en español, siendo posible hacer esto con una gran cantidad de idiomas.

Hecho esto, has finalizado y, evidentemente, puede repetir la acción tantas veces como desees y en todas las webs que te encuentres en Internet. Una opción de lo más útil, la que ha incluido Google.

Como has podido ver, todo es realmente sencillo y no vas a tener problema a la hora de traducir lo que necesites, tan solo pulsar una vez con el ratón. Además, la fiabilidad del proceso es muy alta, ya que hablamos de uno de los traductores más completos y efectivos que existen actualmente en el mercado.