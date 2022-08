WhatsApp tiene una nueva función: puedes cambiar el idioma de la app

Seguro que en alguna ocasión has necesitado cambiar el idioma de WhatsApp y, esto, no lo has podido hacer. Pues bien. Desde la compañía, ahora propiedad de Meta, están dando los pasos necesarios para que esto no sea así y que, si lo deseas, puedas modificar este parámetro a la hora de utilizar la app de mensajería.

El motivo que existía hasta la fecha para no poder hacer el cambio es que el desarrollo, como muchos que se utilizan en los dispositivos móviles (como son smartphones y tablets), da uso al idioma que se tiene elegido por defecto en el terminal. Por lo tanto, no se ofrece la posibilidad de usar una diferente… hasta ahora. Y esto es una excelente posibilidad, ya que permite una personalización mucho más adaptada a lo que pueden necesitar los usuarios.

La verdad es que esta opción es demanda desde hace tiempo porque en algunas ocasiones poder hacer esto resulta bastante importante, como por ejemplo si se tiene un dispositivo de trabajo que viene en un idioma que no es el español y, por lo tanto, poder utilizar WhatsApp sin tocar nada en la configuración puede resultar vital.

Ya se puede utilizar el cambio de idioma en WhatsApp

La compañía ha comenzado a liberar la actualización correspondiente en Android (en iOS, por el momento, nada de nada). Pero, eso sí, únicamente en la versión de prueba de la app. Por lo tanto, tienes que utilizar esta para poder elegir el idioma con el que deseas utilizar la aplicación. Es importante mencionar que para acceder a la herramienta en cuestión -que está dentro en los Ajustes de WhatsApp- no existe una gran restricción en la versión del sistema operativo de Google (y un ejemplo es que en Android 12 funciona sin el más mínimo problema).

WABetaInfo

Por cierto, que la cantidad de idiomas que se incluyen es muy importante, ya que no falta ninguno de los propios que se usan en los países en los que se puede acceder a este servicio de mensajería. Por lo tanto, si deseas experimentar con la aplicación, tiene muchas posibilidades para entretenerte -pero cuidado con el cambio, no sea que luego no entiendas nada y puedas rehacer lo que has modificado-.

La fecha de llegada para todos en inminente

Pues teniendo en cuenta el funcionamiento que tiene esta nueva función de WhatsApp, lo normal es que en un mes como mucho la elección de idioma para la aplicación sea una realidad para todos y en los diferentes sistemas operativos en los que existe un cliente de la app. Por lo tanto, si tienes un smartphone en chino o un tablet en inglés, seguro que esta nueva herramienta te resultará de lo más útil.