El futuro de las baterías pasa por el aluminio, y no por el litio actual

Durante mucho tiempo el mundo de las baterías ha estado dominado por el litio. Su buen comportamiento en líneas generales, en especial la alta densidad de energía que son capaces de almacenar -esto las hace insustituibles-. Pero, en la actualidad, las cosas no son tan positivas y este material comienza a escasear y su precio se está disparando. Pues bien, unos ingenieros del MIT han mostrado una buena solución que utiliza otros materiales.

Las nuevas baterías que han desarrollado y que se han patentado en una empresa llamada Avanti (donde ya han comenzado las pruebas a gran escala mediante test de intensidad alta), tiene como elementos principales el aluminio y el azufre -que son los utilizados en cada uno de los electrodos. Y, además, hay que añadirle a la sal como electrolito. Por lo tanto, hablamos de materiales que son muy económicos y sencillos de conseguir.

Muchas virtudes que hacen ideales a estas nuevas baterías

Aparte del factor económico, que no es precisamente menos y donde estas nuevas baterías superan a las de litio, hay que decir que este nuevo desarrollo cumple con los condicionantes que se busca en un elemento de este tipo. Así, por ejemplo, los materiales utilizados no son inflamables, por lo que no existe riesgo alguno de explosión o fuego en caso de tener problemas de impactos o altas temperaturas (hablamos de soportar temperaturas de hasta 200 grados sin fallar).

Un detalle importante es que la sal como electrolito ha demostrado ser muy efectiva. Aparte de ofrecer un punto de fusión bajo, también previene la creación de dendritas entre los electrodos, y que es uno de los grandes causantes para que aparezcan cortocircuitos en las baterías de litio y, por lo tanto, que estas dejen de funcionar.

Unsplash

Otra de las buenas características de estas baterías desarrolladas con materiales comunes en el MIT es que su durabilidad es excelente. Así, en las pruebas que se han realizado se ha comprobado que las celdas integradas ofrecen soporte para cientos de cargas sin sufrir desgaste alguno. Además, la velocidad que ofrecen es magnífica, ya que hablamos de menos de un minuto para pasar de 0 a 100, algo que las haría perfectas tanto para dispositivos móviles como para el uso en los coches eléctricos. Por lo tanto, hablamos de un descubrimiento que se muestra bastante eficaz.

Un futuro que es esperanzador

Teniendo en cuenta las dificultades que existen para mantener un avance adecuado con las baterías de litio, tanto en mejora su capacidad como a la hora de hacerse con el propio material, este desarrollo es esperanzador, ya que hablamos de una opción sencilla de utilizar y barata. Tanto es así, que se calcula por parte de los descubridores que el precio de estas baterías sería de una sexta parte de lo que cuestan en la actualidad. Y, lo mejor de todo, es que los materiales están disponibles en prácticamente cualquier lugar -y, por lo tanto, no habría escasez alguna para conseguir su universalización-.