La aplicación YouTube Music añade una función tan esperada como útil

Uno de los servicios de música en streaming que más está creciendo últimamente es YouTube Music. Sus buenas opciones y amplio catálogo (además de la sinergia con la plataforma de vídeo), son motivos más que suficiente para ello. Pero esto no quiere decir que sea una solución perfecta, ni mucho menos. Pues bien, una de sus carencias se acaba de conocer que va a ser algo del pasado.

Concretamente, de lo que hablamos es algo que ya existe en buena parte de su competencia y que, la verdad, era sorprendente que no estuviera presente en esta aplicación de YouTube. Hablamos de un temporizador. Sí, algo tan simple y que se puede encontrar en desarrollos como Spotify, no estaba disponible en el desarrollo del que hablamos en ninguna de sus versiones (tanto iOS como Android). Algo increíble.

La solución está a la vuelta de la esquina

Y esto son excelentes noticias, ya que la función que añade esta herramienta te permite establecer un tiempo de uso programado que, una vez que se cumple, apaga por defecto la aplicación YouTube Music. Así, por ejemplo, si te quedes dormido por la noche escuchando música, no tendrás que preocuparte por nada debido a que, a la hora elegida, todo se apaga. Por lo tanto, nada de despertarse a la tres de la mañana escuchando una canción de Metallica. Una buena posibilidad que, lo cierto, debería existir en la app desde hace tiempo. Pero, como se suele decir, nunca es tarde…

Unsplash

Por el momento, la nueva función se ha podido ver en el contenido de una APK de YouTube Music para el sistema operativo Android. En él, se puede ver de forma clara que la nueva herramienta de temporizador está ya muy avanzada y que, muy posiblemente, en cuestión de días o pocas semanas será activada por parte de Google para que su uso sea efectivo. Evidentemente, esto mismo se espera que ocurra con la versión para los iPhone que existe de esta plataforma que, todo hay que decirlo, es de las mejores que existen para escuchar música.

Un detalle curioso en YouTube Music

Y tiene que ver justo con el temporizador. En la aplicación Play Music de Google existía esta opción de forma nativa (yo mismo fui usuario, y lo cierto es que en más de una ocasión la di uso para prevenir que la música me molestará de madrugada si me quedaba dormido con los casos puestos). Y no deja de ser sorprendente que al migrar a YouTube Music esta función se perdía. Más si cabe si se tiene en cuenta que hablamos de algo básico y que, además, no es especialmente compleja de integrar.

El caso es que todo apunta que este fallo se va a corregir en muy poco tiempo por parte de Google. Y, evidentemente, son buenas noticias para los que utilizan esta plataforma de música que es tan curiosa como completa.