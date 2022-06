Desvelado todo del nuevo Samsung Galaxy M13, con 5G y cámara de 50 MP

No hace mucho que Samsung anunció el Galaxy M13, un dispositivo destinado al mercado de gama de entrada y que tiene unas características mejores de las esperadas. Pues bien, la firma coreana tiene cerca lanzar una nueva versión de este terminal que tendrá algo que le hará mucho más atractivo: incluir conectividad 5G.

Según los datos que se han publicado, y que dejan muy claro lo que ofrecerá este smartphone, hay algo que destaca especialmente: el procesador no será un Exynos de fabricación propia y se dará el salto a un componente de MediaTek. El SoC elegido será el Dimensity 700, un componente bastante potente y que ofrece capacidad más que suficiente para ejecutar todo tipo de aplicaciones gracias a sus ocho núcleos. Lo cierto, es que este dato viene a reafirmar que el fabricante de chips elegido cada vez tiene un mayor peso en el mercado.

Buena pantalla y sorpresa en la cámara principal de este Samsung

En el primero de los casos hay que destacar que la resolución del panel LCD integrado será HD+, suficiente para que no tengas problemas para disfrutar de juegos y vídeos. Con unas dimensiones de 6,5 pulgadas, es de esperar que se incluya notch, por lo que no dará el salto para utilizar un agujero en el panel. Por cierto, la batería del Samsung Galaxy M13 5G llegará a los 5.000 mAh, por lo que la autonomía no será precisamente un problema.

GSMArena

Otras opciones que son seguras en este nuevo teléfono móvil es que contará con dos versiones, una con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento y, además, existirá otra más potente que incluirá 6 + 128 gigas respectivamente. Y, todo esto, con la posibilidad de ampliar el espacio para guardar datos mediante el uso de tarjetas microSD y, también, puede usar este espacio para generar RAM virtual y mejorar las prestaciones del smartphone.

En lo que tiene que ver con la cámara de este Samsung, el sensor principal de la trasera salta a los 50 MP, que estará acompañada con un par de elementos más para optimizar los resultados de 5 + 2 megapíxeles. Es decir, que se pueden conseguir fotos de una calidad bastante aceptable.

¿Merecerá la pena este dispositivo?

Pues teniendo en cuenta los cambios que se esperan en el terminal, el Samsung Galaxy M13 5G será una posibilidad de lo más interesante para hacerse con un dispositivo Android que sea económico (apunta que su precio rondará los 200 euros como mucho) y, por lo tanto, competirá de tú a tú con los modelos de compañías como realme o Redmi. Y, eso, son palabras mayores.