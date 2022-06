Cómo ver de forma sencilla en Android las contraseñas que tienes guardadas

Una de las funciones que hace la vida más cómoda a los usuarios que tiene un terminal con sistema operativo Android es la de almacenar contraseñas. Esto se hace con una excelente seguridad, por lo que no se debe tener miedo de activar esta función que ahorra bastante tiempo al acceder a diferentes servicios basados en la nube. Si quieres revisar los datos que tienes guardados, te contamos cómo conseguirlo de una forma bastante sencilla.

El desarrollo de Google incluye un Administrador de contraseñas que es el que tiene el cometido antes mencionado y, por lo tanto, es al que tienes que recurrir para poder acceder a los datos almacenados. Conseguir esto era algo complejo hasta la fecha, algo que ha cambiado con la última actualización de Google Play que es del que depende. El motivo es que es posible incluir un acceso directo al escritorio, lo que facilita mucho las cosas.

Cómo poner el acceso directo en los terminales Android

Lo primero que tienes que comprobar es que tienes la versión 22.18 de Google Play, si no es así, debes proceder a la actualización correspondiente. Una vez confirmado esto, debes seguir los pasos que indicamos a continuación, que no son habituales para los accesos directos, ya que se trata de una herramienta particular del sistema operativo Android. Son estos:

Accede a la configuración del sistema operativo utilizando el icono con forma de engranaje circular que tienes en la lista de aplicaciones.

Desplázate hasta encontrar el apartado Privacidad y, luego, selecciona Autocompletar servicio de Google. En lo que ves en la pantalla, tienes que usar Contraseñas.

Verás las credenciales que tienes almacenadas y, entonces, verás que hay una opción llamada Agregar acceso directo a su pantalla de inicio. Pulsa para activar y confirma el proceso.

Desde este momento, el acceso directo al Administrador de contraseñas lo tendrás en el escritorio y puedes revisarlo en cualquier momento.

SmartLife

Algo que debe tener en cuenta es que el sistema operativo Android entiende que la persona que está empleando el terminal es de confianza, ya que lo ha desbloqueado y, por lo tanto, no pide elementos de verificación alguno (ni numérico ni biométrico). De esta forma, debes estar seguro de que escondes todo bien para evitar problemas de privacidad.

Lo cierto, es que la compañía de Mountain View debería cambiar esto para que todo vaya perfecto y que no se pueda tener un disgusto por un acceso no deseado y que se tenga la posibilidad de poder ver las contraseñas que tienes en los servicios en los que tienes una cuenta activa.