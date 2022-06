Problemas con la batería para los AirTag de Apple, ¿qué está pasando?

Los accesorios AirTag de Apple han demostrado ofrecer una utilidad que está fuera de toda duda, por lo que su lanzamiento al mercado está claro que es un acierto. Eso sí, la compañía de Cupertino ha tenido que ir sorteando algunos errores que se han ido detectando, como por ejemplo el mal uso que algunos daban de este producto para espiar a personas. Pues bien, hay un nuevo problema que viene a complicar la vida a la compañía de la manzana mordida.

Este tiene que ver con la batería que se incluye en los AirTag, que hay que recordar que es tipo botón y que permiten su sustitución en caso de finalizar su vida útil. El caso es que no se ha detectado un fallo que reduzca el tiempo que se pueden utilizar estos accesorios o que existe algo que ponga en peligro la estabilidad del dispositivo. Lo que se ha conocido tiene que ver con la protección que, en este caso, no ofrece la pila de que hablamos.

Qué se ha conocido de los AirTag

Esto tiene que ver con que no se emplea un recubrimiento que es ya muy habitual en las pilas de botón, que tiene por objetivo que los niños no se traguen el elemento. Hablamos del uso de Bitrex, que hace que el sabor sea muy amargo en el momento en el que se introduce la batería en la boca. Esto, generalmente, hace que los pequeños de forma automática escupan. El caso es que Apple no ofrece esta solución.

Según la propia compañía, el empleo de pilas con recubrimiento de Bitrex puede hacer que el AirTag no funcione de manera correcta a la hora de suministrar energía al accesorio. Tanto es así, que se puede correr el riesgo de que, simplemente, el dispositivo no funcione y sea inservible. De esta firma, los usuarios tienen que tomar la decisión de no dar uso a pilas que no tienen la correspondiente protección para que todo funcione correctamente o, en su defecto, correr el consabido riesgo. Y, esto, es decisión de cada uno, claro.

Apple

Evidentemente, si no tienes niños pequeños en casa, no tienes que pensarte nada debido a que el problema no existe. Pero no deja de ser curioso que no se ofrezca la posibilidad del uso de pilas con Bitrex en los AirTag, teniendo en cuenta lo en serio que se toma Apple todo lo que tiene que ver con la seguridad.

Cambio en un futuro, necesario

Esto es algo completamente deseable, aunque la firma de Cupertino no ha indicado nada al respecto. Pero seguro que se pueden realizar las modificaciones necesarias para qué la segunda generación de los AirTag incluya la posibilidad de utilizar batería con la protección para los niños. Independientemente de esto, ahora mismo, esto es algo que puede causar problemas. Y es importante saberlo.