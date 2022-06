Los Fire TV de Amazon actualizan su interfaz, ¿cuáles son las novedades?

Una de las claves de los reproductores multimedia, más allá de ofrecer una buena cantidad de opciones y compatibilidad, es que ofrezcan una interfaz de usuario útil y funcional. Por ello, de forma habitual se añaden posibilidades o cambios mediante actualizaciones, y esto es lo que ocurre en estos momentos con los Amazon Fire TV que ofrece la conocida tienda online.

Entre las modificaciones más importantes está la que tiene que ver con el Menú de Inicio y la pantalla denominada Home (que es la que recibe al usuario al acceder el reproductor). Para empezar, los diferentes apartados de acceso que están en la parte superior izquierda -y que permiten volver a la pantalla inicial o entrar en el apartado de emisiones en directo- cambia. El texto pasa a mejor vida. Ahora existen unos iconos bastante identificativos para que todo sea más visual y a la vez, útil.

Para que no se tenga duda para qué sirve cada uno de ellos, algo que puede ocurrir al principio, si se pulsa de forma continuada en el botón de acción del mando a distancia, aparece una explicación exacta de la función. Por cierto, que el apartado Buscar también sufre una modificación porque ahora existen dos secciones en vez de las muchas que había antes. La primera es la propia de las categorías para que se localice una película o serie de manera rápida. La segunda, por su parte, no faltan las recomendaciones para no comerse la cabeza en lo que se desea ver.

Más cambios en la interfaz de los Fire TV

Uno de los que seguro que resulta curioso es que el apartado antes denominado Biblioteca ahora se llama Mis cosas. Esto puede que tenga más sentido, ya que todo lo que tiene que ver con la personalización está aquí, pero seguro que a más de uno no le resulta sencillo acostumbrarse (un ejemplo es mi caso). Pero no queda otra que asumir que el cambio ha venido para quedarse. Además, tampoco es algo vital.

También hay pequeños cambios de ubicación en los apartados que ofrecen los Fire TV a la hora de utilizarlos, como por ejemplo al acceder a las reproducciones en directo en las regiones donde es posible disfrutarlas. Y, además, acceder a los contenidos que se han marcado como favoritos ahora también es más cómodo e intuitivo. Unas buenas mejoras que, lo cierto, harán que la inmensa mayoría de los que tienen estos reproductores consigan una mejor experiencia de uso.

Todo funciona a la perfección

Esto es lo que se ha indicado por aquellos que ya han probado la nueva interfaz de usuario que, todo hay que decirlo, está siendo desplegada de forma lenta y segura en toda las regiones en las que tiene presencia estos reproductores multimedia de Amazon. En este caso las pruebas en los Fire TV comenzaron en abril de este año, por lo que se tiene todo bastante bien controlado. Por lo tanto, en el momento que tengas la notificación correspondiente, lo mejor es que procedas a su instalación.