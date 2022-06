Malas noticias para los iPad: la nueva multitarea funcionará en pocos modelos, ¿cuáles?

La distancia que hay entre los tablets iPad de Apple y los portátiles MacBook son cada vez menores. En la última conferencia de desarrolladores de la firma norteamericana se conoció una nueva función que llega a los sistemas operativos de ambos tipos de dispositivos, denominada Stage Manager. Y, esto, ha demostrado que lo que decimos es toda una realidad. Eso sí, no todos los iPad serán compatibles con la función de la que hablamos, y esto puede ser decepcionante para muchos.

Esta nueva función mejora de forma significativa todo lo que tiene que ver con la multitarea, y en especial se ven beneficiados los tablets debido a que se consiguen opciones tan positivas como poder manipular de forma independiente el tamaño de cada una de las ventanas que se tienen abiertas y que corresponden a diferentes aplicaciones. El caso es que en la presentación no se indicó si existían problemas de compatibilidad con algunos de los modelos del mercado que tiene Apple y que podrán utilizar iPadOS 16. Y, lo cierto, es que no hay buenas noticias al respecto.

¿Es tu iPad compatible con Stage Manager?

Pues está, seguro, es una pregunta que te estás haciendo ahora mismo. Y, lo cierto, es que no son muchos los modelos que por el momento podrán usar las nuevas funciones avanzadas que tiene la multitarea de los tablets de la compañía de Cupertino. En un comunicado oficial, esta indica que para poder emplearlas es necesario que el dispositivo use como mínimo el procesador M1 que fabrica la propia Apple. Y, esto, reduce de forma considerable la cantidad de modelos que ofrecerán la posibilidad.

Apple

El caso es que teniendo en cuenta los datos que se conocen y sin valorar los modelos que podrían llegar en breve, ahora mismo estos son los tablets de Apple que pueden utilizar las funciones que los acercan peligrosamente a los MacBook:

iPad Pro (todos los modelos)

iPad Air (tercera generación y posteriores)

iPad mini (quinta generación y posteriores)

iPad (quinta generación y posteriores)

Parecen muchos, pero teniendo en cuenta el hardware indicado, hay opciones que no hace mucho que se han puesto a la venta y que no podrán utilizar Stage Manager. Un ejemplo es que el último iPad llega con el procesador A13 Bionic o que el iPad mini 6 incluye el A15 Bionic. Por lo tanto, no podrán usar todos los avances en lo que tiene que ver con la multitarea. Lo cierto, es que no son precisamente buenas noticias, la verdad.

Las mejores opciones que ofrece la nueva multitarea

Aparte de la posibilidad de ajustar el tamaño de las ventanas que hemos comentado antes, la nueva función Stage Manager para los iPad ofrece posibilidades de uso muy interesantes. Un ejemplo es que se podrán tener abiertas hasta cuatro aplicaciones a la vez (sumando cuatro más si empleas una pantalla externa con el tablet). También se optimiza de forma considerable el rendimiento, por lo que se tiene una experiencia de uso mucho mejor.

Por lo tanto, es importante tener muy en cuenta la posibilidad de utilizar estas nuevas funciones si deseas hacerte con un tablet de Apple como sustituto del portátil, debido a que, si no estás atento al procesador que tiene el modelo elegido, puedes llevarte una desagradable sorpresa.