Cómo saber en WhatsApp la hora de la última conexión de alguien que te bloqueó

Es posible que por algún motivo un contacto te tenga bloqueado en WhatsApp. Esto puede ser un incordio si tienes que revisar información de ella, como por ejemplo la última vez que se conectó. Pues bien, esto puede lograrlo sin tener que hablar con ella y con una facilidad que te va a sorprender.

La verdad es que resulta curioso que, pese al bloqueo que tienes, puedas conocer esta información que pertenece al ámbito privado de cada persona. Pero, por motivos laborales o con los hijos, puede ser una buena forma de tener un control necesario para que las cosas no se vayan de madre. El caso es que sin necesidad de instalar absolutamente nada en el smartphone, puedes conocer los datos indicados… pero necesitarás a un compinche, esto ya te lo advertimos.

Los pasos que tienes que dar en WhatsApp

Una de las cosas que debes tener en cuenta es que lo más probable es que la persona en cuestión no se entere de nada, algo que puede ser positivo para tus intereses. Por lo tanto, la acción que realizarás pasará completamente desapercibido, pero es cierto que tienes que ser rápido, ya que en caso contrario puedes encontrarte que lo que necesitas que ocurra pase excesivamente rápido.

Lo primero que tienes que hacer es entrar en WhatsApp y, una vez dentro, debes contactar con un amigo que tenga al contacto en cuestión en su agenda.

Entonces, debe crear un grupo en el que debes estar dentro (lo ideal es que antes que la otra persona, ya que de esta forma puede ser que no sepa que estás ahí). Por cierto, el bloqueo en general no afecta a los grupos…

Ahora, cuando entre la persona de la que deseas conocer su última hora de conexión, debes enviar un mensaje. Comprueba que todos lo han revisado, para lo que tienes que utilizar la opción Info al pulsar de manera continuada en el mensaje para que aparezca un menú con esta opción.

En ese momento, los datos que deseas conocer aparecerán y, por lo tanto, ya los tienes en tu poder.

Puedes salir del grupo sin problemas, ya que has finalizado.

Pixabay

Como ves, no es especialmente complicado conocer una información en WhatsApp que, en principio, no debería estar a tu alcance. El uso de los grupos y de un compinche es vital, y la complicación no es muy alta porque no pones en riesgo nada en tu terminal o cuenta de la aplicación de mensajería. Nada mal, ¿verdad?