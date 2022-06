Se filtra la autonomía del Pixel Watch... Y es muy decepcionante

A mediados del pasado mes de mayo, el fabricante presentó en Google I/O 2022 el esperado Pixel Watch. Realmente fue un anuncio en el que confirmaron su existencia, diseño y parte de las características, pero por lo menos pudimos ver cómo sería el primer reloj inteligente de Google.

Poco a poco se han ido revelando nuevos detalles sobre este wearable, como que habrá una versión LTE del Pixel Watch. Pero el resto de especificaciones de momento son un misterio.

Aunque se han ido filtrando diferentes datos, y el último no te va a gustar precisamente. Más que nada porque los compañeros de 9to5Google acaban de publicar que el Pixel Watch tendrá una autonomía de tan solo un día.

La batería del Pixel Watch no será su punto fuerte precisamente

Los primeros rumores sobre sus características no eran demasiado halagüeños, al apostar por un procesador Exynos antiguo, en vez de una versión de su SoC Google Tensor. Y ahora nos hemos enterado de que tendrá una batería de 300 mAh para ofrecer una autonomía de tan solo un día. ¿Lo pero de todo? Que entra dentro de las previsiones de Google.

ampliar foto Anuncio del Pixel Watch Google

En el informe al que han tenido acceso los compañeros de 9to5Google no se revela si contará con Always on Display, la función que permitirá ver la hora o notificaciones con el resto de la pantalla apagada, una opción que ahorra batería, pero no pinta demasiado bien la autonomía del Pixel Watch.

Si bien es cierto que muchos smartwatches ofrecen una autonomía de un día, como por ejemplo el Apple Watch o algunos modelos con Wear OS, sigue siendo una cifra demasiado escasa, obligando a los usuarios a cargar su wearable cada día. Además, si usas el seguimiento de sueño por la noche, al día siguiente estarás obligado sí o sí a cargar tu wearable.

El problema es que otros fabricantes como Huawei o Amazfit, que utilizan sus propios sistemas operativos, presumen de una autonomía de hasta 2 semanas. La diferencia es demasiado notable.

Lo peor de todo es que el Pixel Watch no contará con carga rápida, necesitando 110 minutos para cargarse por completo. Casi dos horas… Si tenemos en cuenta que el Apple Watch Series 7 se carga por completo en 70 minutos, la diferencia es bastante notable.

De momento estamos ante un simple rumor, por lo que habrá que esperar a que el fabricante presente de forma oficial este reloj inteligente para ver con qué nos sorprenden durante el lanzamiento del Pixel Watch. Pero, lo que estamos viendo hasta ahora, no pinta precisamente bien...