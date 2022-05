OPPO Pad Air, nuevo tablet barato ideal para contenidos multimedia

Se ha presentado de forma oficial el tablet OPPO Pad Air, un modelo con el que la compañía asiática tiene la intención de presionar mucho más en el mercado y competir en prácticamente cualquier segmento. Esto se debe a que este dispositivo, que es el segundo que lanza el fabricante, es más económico… pero no le faltan excelentes opciones para utilizarlo con contenidos multimedia.

Estéticamente, este es un modelo que recuerda bastante a los iPad Air de Apple, y no le faltan opciones que son llamativas como el uso de aluminio en su fabricación y, como no, unos bordes bastante visibles porque no tiene unas líneas especialmente suaves (y, esto, favorece a ofrecer un buen agarre). En lo que tiene que ver con el peso, el que tiene el OPPO Pad Air es de 440 gramos y su grosor es espectacular: se queda en solo 6,94 milímetros.

Un hardware completo en este OPPO Pad Air

En el interior de este tablet encontrarás un procesador Qualcomm Snapdragon 680. Este es un SoC correcto que permite ejecutar todo tipo de aplicaciones con solvencia, y no se defiende mal con los juegos debido a que la GPU integrada es una Adreno 610. Nada espectacular, es cierto, pero sí que resulta suficiente para la inmensa mayoría de los usuarios. El caso es que el sistema operativo Android 12 que utiliza funciona a la perfección.

OPPO

En lo que tiene que ver con la memoria, existen buenas noticias. Por un lado, la RAM es de 4 o 6 GB, lo que asegura que todo fluye como debe a la hora de ejecutar apps. En lo que tiene que ver con el almacenamiento, las cosas son mejores, ya que este es tipo UFS 2.2, lo que asegura una alta velocidad de lectura y escritura de la información, y puede elegirse entre 64 o 128 GB. Bastante bien aquí.

No hay que dejar de mencionar que la batería es de 7.100 mAh, lo que no está mal teniendo en cuenta su grosor y peso, siendo más que suficiente para llegar a las 10 horas de uso habitual. Por cierto, no le falta carga rápida de 18W, que sin ser una locura sí que permite no tener que aguantar procesos casi eternos.

La multimedia no se le resiste

Esto lo decimos debido a que este OPPO Pad Air cuenta con una pantalla IPS de 10,36 pulgadas. Esta, cuenta con resolución 2K, lo que es un excelente detalle, y su brillo llega a los 400 nits. Una buena combinación que, sumada a una densidad de píxeles que supera los 200 ppp, aseguran que todo se ve perfectamente -ya que incluso ofrece soporte de color de 10 bits-. Perfecto, por lo tanto, para ver vídeos de YouTube o series y películas de las plataformas en la nube.

OPPO

Aparte de lo indicado antes, el sonido está bastante bien cuidado porque, aparte de ofrecer soporte para Dolby, el tablet cuenta con nada menos que cuatro altavoces que permiten conseguir una localización realmente buena. La verdad es que esto no deja de ser sorprendente para un modelo que, como se verá a continuación, es bastante económico.

Precios de este OPPO Pad Air

Teniendo en cuenta todo lo indicado y que a este dispositivo no faltan un par de cámaras (la trasera y principal de 8 megapíxeles, mientras que la frontal para hacer videollamadas llega a los 5 MP), los precios que mostramos a continuación son bastante atractivos y, por ello, es una excelente opción de compra cuando llegue a España… algo que hará a buen seguro. Son los siguientes: