¿Por qué las empresas tecnológicas emergentes europeas casi nunca llegan a ser líderes mundiales?

En la UE hay prometedoras empresas emergentes que nunca llegan a convertirse en líderes mundiales. ¿El motivo? Que muchas de ellas son adquiridas en una fase temprana de su desarrollo por empresas extracomunitarias, sobre todo estadounidenses. Así lo concluye el Tribunal de Cuentas Europeo en un nuevo informe en el que identifica las principales barreras a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la UE y ofrece recetas para mejorarlo. En concreto, el informe se centra en la iniciativa Startup Europe, a la que la UE ha dedicado 30 millones de euros para promover el crecimiento de más de 1.000 empresas entre 2014 y 2020.

Las empresas estadounidenses son las más prolíficas en las adquisiciones de startups europeas: entre 2010 y 2018 se hicieron con 12.780 empresas emergentes de la UE (el 27% de todas las compras de este tipo de entidades en la UE). En lo que se refiere al capital invertido, las empresas estadounidenses concentraron el 55% del valor total de las operaciones.

La Comisión puso en marcha la iniciativa Startup Europe en 2012 con el fin de ayudar a las empresas emergentes de alta tecnología a crecer en los mercados europeos e internacionales. Con este programa, Europa no financia directamente ninguna compañía, sino a los constructores de ecosistemas, que son organizaciones que conectan a las empresas emergentes con inversores y otros organismos, como universidades o centros de investigación. Sin embargo, el informe critica que la Comisión “carece de una estructura global para coordinar la iniciativa”, lo que se traduce en una cooperación limitada entre los distintos proyectos. Además, en algunos casos, los socios y proyectos del consorcio de Startup Europe “se han dedicado a buscar y seleccionar empresas innovadoras de alto potencial en nombre de empresas consolidadas”, lo que ha dado lugar a adquisiciones extracomunitarias de empresas emergentes.

Varios documentos de la Comisión han señalado en los últimos años que en la UE existen “prometedoras empresas emergentes y en expansión” que no consiguen ser líderes mundiales. En concreto, en el marco de Horizon 2020, el programa de investigación e innovación de la UE, se reconocía que en Europa, “demasiadas empresas emergentes de alta tecnología o pymes innovadoras prometedoras no consiguen crecer y ampliarse a nivel paneuropeo o internacional”. Según el informe, fechado en 2017, la tendencia era que o bien las empresas permanecían en un mercado nacional restringido o, si conseguían emerger, “a menudo son compradas cuando todavía son demasiado pequeñas, con lo que no logran convertirse en actores de pleno derecho en la escena internacional”.

El reciente informe del Tribunal de Cuentas incide en parte en ese diagnóstico y propone algunas medidas para cambiar la tendencia. Entre otras, aconseja mejorar la transparencia de Startup Europe, facilitando información sobre los instrumentos existentes. También propone mejorar el seguimiento y la eficacia a largo plazo, con indicadores y objetivos específicos para medir la eficacia global, así como la sostenibilidad de los proyectos. Asimismo, insta a la Comisión a garantizar la coordinación con otros instrumentos nacionales y de la UE, además de fijar criterios de selección para dar prioridad a los proyectos que ayuden a las empresas emergentes a desarrollar plenamente su potencial y su competitividad.