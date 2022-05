Snap se desploma un 34% tras un profit warning y arrastra a otras redes sociales en su caída

Las acciones de Snap se desploman un 34% en los mercados fuera de hora tras lanzar un proft warning ayer al cierre del mercado americano. La compañìa anunció que no alcanzará su guía de ventas y beneficios en el segundo trimestre ante el deterioro de las condiciones macroeconómicas, con factores como la inflación, la guerra en Ucrania, los cuellos de botella o la escasez de trabajadores afectando negativamente a los presupuestos publicitarios.

En su caída arrastra otras redes sociales. La empresa también ralentizará las contrataciones, cubriendo 500 puestos de antes de que termine el año, dijo el director ejecutivo Evan Spiegel en una nota al personal. "Como muchas empresas, seguimos enfrentándonos a la inflación y los tipos de interés, la escasez de la cadena de suministro y interrupciones laborales, cambios en la política de la plataforma, el impacto de la guerra en Ucrania, y más", escribió en la nota obtenida por Bloomberg.

Snap se benefició de un aumento en el uso de su aplicación Snapchat durante la pandemia, cuando la gente buscaba entretenimiento y conexión desde sus casas. Ahora, cuando la gente vuelve a la empresa se tambalea por la misma combinación de presiones económicas que también enfrentan sus competidores.

"El entorno macroeconómico se ha deteriorado más y más rápido de lo previsto", dijo Snap en una presentación. "Como resultado, creemos que es probable que presentemos unos ingresos y un Ebitda ajustado por debajo del extremo inferior de nuestro rango de orientación para el segundo trimestre de 2022".

La previsión de la compañía para el segundo trimestre, de un 20% a un 25% de crecimiento interanual de los ingresos de los ingresos anuales, ya estaba por debajo de las estimaciones de los analistas.

La advertencia afectó inmediatamente a otras empresas dependientes de la de la publicidad, como Meta Platforms Inc, Twitter Inc, Alphabet Inc. y Pinterest Inc.

Las empresas "están teniendo que volver a rebajar estas inalcanzables expectativas poco realistas de los inversores", dijo Dan Suzuki, subdirector de Dan Suzuki, subdirector de inversiones de Richard Bernstein Advisors, en Bloomberg Television el lunes.

"El crecimiento subyacente está ralentizando a medida que estas empresas maduran y se vuelve más competitivo". La firma de Suzuki, que tiene unos 15.000 millones de dólares de activos bajo gestión, no tiene acciones de Snap directamente.

Todas las plataformas están compitiendo por los dólares de la publicidad en un momento difícil. Los anunciantes se enfrentan a una economía inestable, así como a los recientes cambios en la privacidad, como las restricciones de rastreo de Apple Inc. de Apple Inc., que han frenado negocios que estaban en auge durante gran parte de la pandemia.

La empresa matriz de Facebook, Meta, recortó el mes pasado el gasto debido al entorno macroeconómico. Twitter anunció recientemente una congelación congelación de la contratación y otras medidas de recorte de gastos para intentar ahorrar dinero.

"El entorno macroeconómico mundial se ha vuelto menos favorable, la guerra en Ucrania ha afectado a nuestros resultados, y puede seguir haciéndolo". en nuestros resultados, y puede seguir haciéndolo", dijo el director general de Twitter, Parag Agrawal, en un correo electrónico a los empleados. "Muchas otras empresas han estado experimentando un efecto similar".

Spiegel dijo a los empleados que se ha pedido a los líderes de la compañía que revisar el gasto, para ver si hay otras áreas que merezcan la pena recortes. "Nuestras ganancias más significativas en los próximos meses de la productividad de los miembros de nuestro equipo", escribió.