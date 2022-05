Tesla ya permite que cualquier coche eléctrico utilice 116 supercargadores en España

A principios del pasado mes de febrero os anunciamos que Tesla estaba iniciando un proyecto piloto para permitir que cualquier coche eléctrico, independientemente de la marca, pudiera usar los supercargadores del gigante del motor americano. Ahora, Tesla acaba de anunciar que abre parte de la infraestructura en España para cualquier conductor que tenga un vehículo cero emisiones.

De esta manera, en España contaremos con un total de 116 supercargadores disponibles a través de 13 estaciones situadas en Albacete, Alcobendas, Almaraz, Aranda de Duero, Atalaya del Cañavate, Barbastro, Benavente, El Ejido, Granada, Jerez, La Seu d’Urgell, Rivabellosa y Sevilla tal y como han informado los compañeros de Motor.

Con una potencia que supera los 150 kW, los 116 supercargadores disponibles tienen un precio de 0,64 euros/kWh, pero si pagas una suscripción mensual de 12,99 euros podrás disfrutar de una tarifa más económica, 0,43 euros/kWh, el precio que pagan los conductores de un vehículo Tesla.

Tesla elimina barreras

Hasta ahora, tan solo los propietarios de un vehículo Tesla podía acceder a la red de supercargadores del fabricante americano. Ahora, con este movimiento, la compañía ofrece sus infraestructuras para que cualquier conductor que tenga un vehículo sin emisiones pueda cargar su coche eléctrico en las estaciones de carga del gigante del motor.

Hay que tener en cuenta que la compañía fundada por Elon Musk ha implementado diferentes conectores para que cualquier vehículo eléctrico pueda usar sus supercargadores. Es necesario tener un conector tipo CCS Combo, pero es el más habitual en el sector, por lo que a no ser que tengas un vehículo eléctrico muy antiguo, no habrá problema alguno en este aspecto.

Por otro lado, sí que hay que tener en cuenta la posición de los supercargadores. La toma de corriente de algunos coches eléctricos no está situada en la posición más adecuada precisamente, por lo que Tesla ha pedido que se utilice su servicio con mesura para evitar una aglomeración de vehículos mal aparcados para poder cargarse usando esta red de supercargadores.

Tal y como indica la compañía en un comunicado “Es posible que la disposición de algunos supercargadores no sea adecuada para algunos coches. No obstruya a otros coches aparcando sobre las líneas si el cable no llega cómodamente a su coche”.

Además, la compañía ha añadido una penalización a los conductores que dejen su vehículo cargando más tiempo del necesario. De esta manera, se pagará 0,50 euros por cada minuto que estén conectados de más.

Sin duda, una excelente noticia para los propietarios de un coche eléctrico en España, ya que a partir de ahora podrás utilizar las estaciones de carga del gigante del motor americano.