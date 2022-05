Cómo escribir en WhatsApp con letras de colores

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, a pesar de que tiene sus rivales, siguen siendo muchos más los que prefieren la plataforma propiedad de Facebook. Esto se debe principalmente a las buenas actualizaciones que llegan a la aplicación, su velocidad, y los pocos problemas que ha dado a lo largo de los años.

Pues bien, hace no mucho que llegó otra de sus actualizaciones, gracias a la cual ya tienes la posibilidad de reaccionar con emojis a los mensajes de otros contactos. Esta función empezó en Facebook, pasó a Instagram, y ahora por fin ha llegado a WhatsApp, de forma que podamos expresar mucho mejor lo que nos provocan los mensajes de nuestros amigos o familiares.

Si aún no has descubierto esta nueva actualización, y quieres saber cómo funciona, debes saber que es muy sencillo. Y es que lo único que vas a tener que hacer es pulsar unos momentos el mensaje al que quieres reaccionar, y enseguida te aparecerán los emojis disponibles.

Así de sencillo es escribir en WhatsApp con letras de colores

Eso sí, hay cambios que parece que nunca van a llegar, lo que nos hace pensar que el único remedio es esperar, pero esto no siempre es así. Nos referimos a las fuentes de WhatsApp. Es cierto que si cambias la propia fuente de tu teléfono, la de la app de mensajería también lo hará, pero gracias a una aplicación que puedes descargar de Google Play, tienes la opción de cambiar los colores de fuentes, sin duda, una magnífica forma de sorprender a tus amistades.

Además, el proceso es tan sumamente sencillo que, lo único que necesitas es descargar una app gratis disponible en Google Play para poder escribir en WhatsApp con letra de colores.

En primer lugar, vas a tener que dirigirte a Google Play para descargar la aplicación BlueWord.

Una vez que lo hayas hecho, tendrás que seleccionarla como predeterminada y a continuación entrar en WhatsApps.

Cuando hayas entrado, tendrás que darle los permisos necesarios a la aplicación.

Tras esto, lo único que vas a tener que hacer es entrar en cualquier chat y comenzar a escribir.

Ahora verás que tu teclado es diferente, pero no tardarás nada en acostumbrarte, sobre todo cuando dejes a tus amistades sorprendidas al enviar mensajes con las letras en azul. Y no es algo que se limite a WhatsApp, sino que también podrás usar este tipo de letra en Facebook, Instagram y hasta los menos utilizados, que no olvidados, mensajes de texto.