Protege tu Android: cómo evitar gastos inesperados con las aplicaciones

Una de las cosas que siempre se temen al darle un smartphone a un niño es que este realice compras no autorizadas con él. Y esto ocurre cada vez de forma más habitual, especialmente desde la llegada de la posibilidad de adquirir cosas desde dentro de una aplicación o juego. Si deseas que esto no te ocurra y el terminal que tienes es Android, te contamos cómo lo vas a poder conseguir.

Básicamente, lo que se tiene que hacer es bloquear esta acción en la tienda oficial Play Store, para lo que Google incluye un sistema que añade una pasarela de autenticación que impide hacer compra alguna si no se proporciona la información requerida que, evidentemente, el niño no debe conocer (ya que, de otra manera, todo lo que hagas caerá en saco roto). Por lo tanto, no tienes que instalar nada para prevenir una factura a final de mes que pueda llegar a ser escandalosa en la compra de aplicaciones.

Pasos para evitar compra no deseadas en dispositivos Android

Todo lo que tienes que hacer es muy sencillo, y en menos de dos o tres minutos como mucho tendrás establecido el método de autenticación que deseas imponer, generalmente es una contraseña, para que solo se realice una compra que tú autorizas. Por cierto, si lo que haces no te convence, siempre podrás volver atrás siguiendo los mismos pasos, pero restableciendo la elección final que realizas. Sigue estas indicaciones:

Inicia la aplicación Play Store en el teléfono en el que deseas poner las limitaciones.

Una vez que tienes la interfaz de la tienda, en la parte superior derecha verás el icono que representa la cuenta de Google que está dada de alta en el terminal Android. Pulsa en ella y, en el menú contextual que aparece, selecciona Ajustes.

Lo siguiente es localizar el apartado Autenticación y, al desplegarlo, verás que existe una opción llamada Solicitar autenticación para hacer compras. Dale uso.

Aparece una venta en la que existen tres opciones, siendo la que tienes que elegir la primera: Para todas las compras realizadas a través de Google Play en este dispositivo: existen otras que son útiles, por ejemplo, si dejas el terminal a un niño por un periodo de tiempo para que se entretenga

Ya has acabado y, cada vez que se intente ejecutar una compra en el dispositivo si no se mete la contraseña de la cuenta de Google, esta no se efectuará.

Todo sencillo y sin riesgos, por lo que hay que decir que el trabajo efectuado por Google aquí es bastante bueno. El caso es que no te vas a llevar sorpresas debido a que uno de tus hijos se ha comprado todos los añadidos posibles dentro de un juego… y, esto, será una suma considerable. Por lo tanto, no dejes de ser prevenido.