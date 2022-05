Cómo solucionar el problema de Descarga pendiente en Play Store

Una de las buenas opciones que existen en el sistema operativo Android es que tiene una tienda oficial, como ocurre en iOS de Apple. Esta se llama Play Store y suele funcionar bastante bien, pero de vez en cuando aparece un problema que trae de cabeza a los usuarios: las descargas se quedan en el estado Pendiente. Te contamos cómo solucionarlo.

Lo que ocurre en este caso es que el proceso para obtener una aplicación -ya sea un navegador de Internet o un juego-, se queda parado y no hay forma alguna de que continúe. Y, lo peor de todo, es que esto ocurre independientemente de la conexión que utilices para acceder a Internet (WiFi o de datos). Y, por lo tanto, es una gran molestia debido a que suele producirse de modo aleatorio con algunas apps y, si se inicia otra descarga, esta funciona sin problemas. Un caos, vaya.

Dos posibles soluciones para usar con la Play Store

Vamos a mostrar los dos pasos a dar que te recomendamos que los realices en orden y, si el primero no es efectivo, continúes con el siguiente que es un poco más agresivo y su efectividad es mayor (aunque algo más complejo de realizar, pero sin riesgo alguno para la tienda Play Store y tampoco para el teléfono o tablet que usas). Esto es lo que tienes que hacer:

Reinicia el terminal

Esta opción puede parecer muy simplona y manida, pero en este caso sí que es efectiva. El motivo es que corta la comunicación con la tienda de Google, y al arrancar el sistema operativo se establece la llamada a la app de nuevo, por lo que si existía un problema en este proceso que es básico puede desaparecer. Por lo tanto, pulsa el botón de encendido de tu terminal para reiniciarlo (o la forma en la que se consigue esto).

Borra la memoria caché de la tienda

Esto es mucho más efectivo, pero tiene más pasos a ejecutar porque lo que se hace es eliminar información de la app en el sistema operativo (que se sustituye una vez que ejecutas de nuevo la Play Store). Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Accede a la configuración del smartphone o tablet utilizando el icono con forma de rueda dentada.

Ahora accede al apartado Aplicaciones y busca Play Store entre las que tienes instaladas.

Cuando la localices, pulsa en ella y verás la información de la app. Lo siguiente que tienes que hacer es acceder a Almacenamiento y localizar Caché.

Pulsa el botón que se llama Borrar caché (no es mala idea hacer lo mismo con el propio de Datos, ya que estás y esto no es nada que afecte al uso de la aplicación).

Habrás finalizado y puedes utilizar la tienda de Google de manera habitual y, seguro, que se ha solucionado el problema del que hablamos.

Como has visto, no es nada complicado ni peligroso evitar el molesto problema de las descargas Pendientes en la tienda Play Store que, seguro, más de una vez te ha sacado de tus casillas debido a que no puede obtener ese juego o aplicación que necesitas. Esperemos que Google consiga corregir esto, ya que resulta de lo más molesto.