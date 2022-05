Así será el tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: bueno, bonito y barato

El mercado de los tablets está de lo más agitado, ya que todos los fabricantes que tienen modelo desean hacerse con una buena parte del pastel -que, por cierto, no para de crecer debido a las ventas de estos dispositivos siguen con tendencia al alza-. Tanto es así que la propia Google prepara su modelo para 2023. El caso es que Samsung va a renovar uno de los modelos que mejor le están funcionando en el mercado: el Galaxy Tab S6 Lite.

La primera versión de este dispositivo se puso en el mercado en el año 2020, pero no ha parado de evolucionar sin cambiar su nomenclatura debido a que sus ventas siguen siendo excelentes en todos los mercados en los que está presente (España incluida). El caso es que la firma coreana ya tiene pensado lo nuevo que va a ofrecer el tablet que se llamará Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022. Y, como no puede ser de otra forma, no le faltará la posibilidad de utilizar el stylus S Pen, algo que siempre es positivo por las opciones adicionales que permite.

Las dos grandes mejoras del este tablet de Samsung

Tal y como se ha informado, uno de los avances que existirán es la renovación del procesador para dotar a una mayor potencia al tablet a la hora de ejecutar aplicaciones y que se mantenga como una buena opción tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es decir, que podrás ver vídeos de YouTube sin problemas y, también, editar contenidos multimedia o de texto con facilidad.

Así, el procesador pasará a ser un Exynos 9611 de fabricación propia, por lo que se abandona al Snapdragon 720G que empleaba la generación anterior. Esto aumentará la velocidad con la que se ejecutarán las apps, ya que hablamos de un SoC más rápido en frecuencia y que utiliza una arquitectura más actual. Buenas noticias.

Gizmochina

Aparte, también el sistema operativo será actualización, porque el Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 contará con Android 12 con la personalización One UI 4, por lo que aquí es donde está la mayo mejora debido a que el tablet al que sustituye en el mercado integraba la décima versión del desarrollo de Google.

Otras opciones que ofrecerá este dispositivo y su precio

El equipo mantendrá una pantalla de 10,4 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.200 píxeles, lo que asegura una calidad de imagen bastante buena. Aparte, mantendrá una batería de 7,040 mAh con carga rápida de 15W (algo escasa en los tiempos que corren, todo hay que decirlo) y en lo que tiene que ver con la memoria, la RAM ascenderá a los 4 GB y se esperan versiones con diferentes opciones de almacenamiento.

Pues esto sí que se ha conocido, y será algo que llamará mucho la atención. El modelo con conectividad WiFi se situará en los 379 euros, mientras el que también incluye acceso a datos móviles subirá a los 439€. Cifras llamativas para este tablet de Samsung que apunta a que mantendrá sus buenas ventas.