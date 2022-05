¿Cansado de las llamadas de publicidad? Así puedes bloquear números en Android

La cantidad de llamadas que se reciben desde números no deseados, como por ejemplo los que venden publicidad o aquellos que utilizan este medio para intentar engañar a los usuarios con servicios que no son reales, es cada vez mayor. Por este motivo, seguro que en más de una ocasión has pensado que sería positivo poder bloquear a los que son especialmente persistentes. Pues bien, esto lo puede conseguir de forma muy sencilla en los terminales Android como te vamos a mostrar.

Por suerte, prácticamente todos los modelos actuales que usan el sistema operativo de Google incluyen en la aplicación Teléfono la opción de bloquear números en el caso de que así lo desees. Y, al contrario de lo que ocurría hace un tiempo, con las nuevas versiones de Android el proceso es de lo más sencillo. Así, en cuestión de pocos segundos podrás tener todo perfectamente configurado -y, de este modo, apenas notarás la molestia de recibir llamadas a las horas en las que estás durmiendo, por poner un ejemplo-.

Lo que tienes que hacer para bloquear números en Android

Una de las buenas noticias es que actualmente no tienes que instalar aplicación alguna para conseguir esto, por lo que con la básica que tienes en tu smartphone será más que suficiente. Aparte, debes saber que lo que hagas no afecta al buen funcionamiento del dispositivo y, en el caso de necesitarlo, podrás volver atrás sin problemas y sacar de la lista negra al número que considere oportuno.

Estos son los pasos que tienes que dar para bloquear de la forma más fácil y rápida posible un número de teléfono en los móviles con sistema operativo Android:

Entra en la aplicación Teléfono de la misma forma como si fueras a realizar una llamada.

de la misma forma como si fueras a realizar una llamada. Ahora debes acceder al apartado en el que ves las llamadas que has hecho o recibido, que generalmente se llama Recientes (o Historial). Puede ser que en algunos modelos tengas que pulsar el icono con tres puntos verticales que se llama Más.

Busca el número que deseas bloquear y pulsa en él de manera continuada. Aparece un menú contextual en el que verás varias opciones, una de ellas es Bloquear. Selecciónala.

A partir de este momento ese número no te molestarán más porque, entre otras cosas, el dispositivo no admitirá la llamada y la rechazará de forma automática.

Habrás finalizado

Quitar un número de la lista negra

Esto puede ser necesario en algunas ocasiones y, en la mayoría de los terminales, se hace de la misma manera que antes hemos mencionado (cambiado la elección final por Desbloquear). Pero en otros las cosas son un poco más complejas y tienes que hacer lo siguiente: