¿Tienes muy poca batería en tu smartwatch Amazfit?Activa su modo ultra ahorro

Una de las mejores opciones a tener en cuenta si quieres comprar un smartwatch a buen precio es la familia de relojes inteligentes de Amazfit. El fabricante asiático, que además es el encargado de fabricar las diferentes versiones de la aclamada Xiaomi Mi Band, cuenta con un catálogo de lo más amplio para que no te falten opciones a la hora de comprar un gadget de este tipo.

Uno de los principales exponentes de la familia de smartwatch Amazfit llega con el hecho de que son tan variados que podrás encontrar el modelo adecuado para tus necesidades y presupuesto, además de ofrecer una relación calidad - precio que es muy difícil de igualar.

Además, si conoces los mejores trucos para tu Amazfit, podrás sacarle el máximo partido a tu reloj inteligente o pulsera de actividad. Ya te hemos contado cómo puedes encontrar tu móvil usando un smartwatch o una pulsera de actividad Amazfit. Ahora, te vamos a mostrar cómo actival el modo de ahorro de batería en el reloj.

Un truco perfecto si necesitas el reloj operativo más tiempo

Lo cierto es que la autonomía suele ser uno de los elementos más destacables de la familia de relojes inteligentes de Amazfit. Aunque con dos semanas de autonomía debería ser más que suficiente, te puedes encontrar con situaciones en las que necesites un plus de batería.

ampliar foto Reloj Amazfit Amazfit

Por ejemplo, igual te has ido de fin de semana y te olvidaste de cargar el smartwatch. Y claro, tener que cargar con el wearable puesto en tu acampada aunque no tenga batería no es algo divertido. Mejor estirar las horas de uso aunque sea perdiendo funciones para que trabaje como si de un reloj tradicional se tratara.

No será tan completo como en el modo habitual, pero seguirá sirviéndote para saber la hora como si de un modelo tradicional se tratara. Y viendo que el proceso es tan sencillo, vale la pena recordar este truco.

Para ello, lo único que has de hacer es delizar hacia abajo para abrir el panel de opciones, pulsar sobre el botón de la batería con una hoja y darle a aceptar.Como te hemos indicado, vas a perder la gran mayoría de funciones, pero seguirás pudiendo registrar tus pasos y el sueño diario.