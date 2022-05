Pfizer paga 11.000 millones por Biohaven, especializada en migraña

Pfizer adquirirá la también estadounidense Biohaven por 11.600 millones de dólares, unos 12.200 millones de euros, pagados en efectivo, para hacerse con un tratamiento tratamiento aprobado para las migrañas. Pfizer pagará 148,50 dólares por acción por la totalidad de BioHaven, con sede en New Haven, Connecticut, además de media acción de New Biohaven, que cotizará en Bolsa y agrupará los activos que no están relacionados con la tecnología usada para tratar la migraña.

Con la compra, Pfizer se hará con el medicamento rimegepant, vendido como Nurtec en Estados Unidos y Vydura en la Unión Europea, y con zavegepant, un aerosol nasal para la migraña que se ha presentado para su tramitación a los organismos reguladores de EE UU. Nurtec ODT está promocionado por la personalidad mediática Khloe Kardashian. Ambos se basan, en todo caso, en la misma tecnología, denominada CGRP. El rimegepant registró unas ventas de 462 millones de dólares en 2021, pero se espera que supere los 4.000 millones para 2030. Está aprobado tanto como medicamento preventivo como tratamiento para la migraña

Pfizer, que ha ingresado miles de millones gracias a la comercialización de la vacuna desarrollada junto con BionTech, busca con la operación diversificarse ante una etapa postpandémica. La firma tiene más de 30.000 millones de euros en caja, y la operación anunciada hoy es la mayor compra realizada por el gigante farmacéutico desde 2016. La firma, en todo caso, ya cerró el año pasado la venta de la canadiense Trillium Pharmaceuticals por 2.500 millones y, poco después, compró por algo menos de 7.000 millones Arena Pahrmaceuticals, ambas especializadas en el desarrollo de nuevos medicamentos.

Pfizer y Biohaven acordaron en noviembre colaborar en la venta de los dos fármacos fuera de EE UU. En ese momento, Pfizer ya se quedó con 2,6% de las acciones de Biohaven. Pfizer también ganará otros cinco compuestos basados en la tecnología de CGRP.