Sorpresa en el procesador de los futuros plegables de Samsung, y te gustará…

Cada vez queda menos para que los nuevos plegables de Samsung sean oficiales, y como es habitual, se ven conociendo diferentes detalles de las opciones que se incluirán en estos terminales. Y, ahora, le ha tocado el turno al procesador que habrá en su interior. Y, lo cierto, es que todo lo que se ha conocido es bastante positivo.

Estamos hablando tanto del Galaxy Z Fold como del Galaxy Z Flip, que todo indica que incluirán el mismo SoC que, de confirmarse la información que se ha conocido, se convertirán en dos de los smartphones más potentes que jamás se han lanzado al mercado. Y, esto, son palabras mayores teniendo en cuenta la gran competencia que existe actualmente en la gama alta de producto.

Este será el procesador de los nuevos plegables de Samsung

Parece ser que el componente elegido será de Qualcomm (pero será ensamblado en las fábricas de TSMC). Concretamente, hablamos del Snapdragon 8 Gen 1+. Este es el procesador más avanzado que hasta la fecha ha diseñado la compañía norteamericana, y promete un rendimiento espectacular (casi multiplica por dos el ofrecido por los SoC de gama alta actuales) y, además, ofrecerá unas soluciones térmicas superiores para que el calor no sea precisamente un problema.

Es importante mencionar que, según las últimas informaciones, este componente -que se esperaba para este mismo mes de mayo de 2022-, se ha retrasado un poco… Se cree que su aterrizaje en el mercado se producirá una vez pasado el verano. Es decir, que encaja a la perfección con las fechas que se manejan en la compañía coreana respecto a la puesta a la venta de estos terminales (que debería ser para otoño de este año). Todo va encajando, y eso es positivo.

Samsung

¿Habrá dos variantes?

Esta es una duda que no se ha resuelto todavía y, por lo que parece, esta generación de los plegables de Samsung podría llegar solo con un único modelo de procesador en su interior. Y, de esta forma, no poner en algunas regiones dispositivos con sus propios SoC de la gama Exynos. Lo cierto es que tendría sentido, para dar uniformidad a la plataforma, y significaría un cambio en el modo de trabajar de los coreanos. Si no es ahora, esto sucederá antes o después.

Con mejoras en lo que tiene que ver con las bisagras incluidas -que serán más resistentes a la vez que sencillas de utilizar-, y con avances importantes en el apartado de la fotografía (donde podían incluir una cámara trasera igual a la de los Galaxy S22), está claro que Samsung no desea perder el liderazgo en el segmento de los smartphones plegables. Y, si esto se confirma, seguro que lo conseguirá.