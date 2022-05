Seagate lanza unos discos personalizados ideales para los fans de Star Wars

Hoy es una fecha importante para los seguidores de la saga espacial más importante de todos los tiempos: Star Wars. Esto se debe a que se celebra su día (se aprovecha el juego de palabras en inglés May the 4th be with you para ello). El caso es que Seagate ha puesto a la venta unos discos externos que son por este motivo y resultan de lo más llamativos.

Los tres accesorios pertenecen a la gama FireCuda, lo que aseguran un excelente rendimiento, ya que entre otras características que son destacables están que usan interfaz de conexión USB 3.2 Gen 1 para asegurar una velocidad de transferencia que permite incluso el instalar aplicaciones en su interior sin que se note bajada de rendimiento. Aparte, es importante indicar que todos los modelos tienen una capacidad de almacenamiento de 2 TB, más que suficiente para ser una buena solución.

Lo que hace especiales a estos discos de Seagate

Pues sin duda alguna son las imágenes que encontrarás en la carcasa de cada uno de los tres modelos. Estas representan a personajes que actualmente son muy reconocidos en el universo Star Wars (gracias especialmente a la plataforma de vídeo Disney+). Son los siguientes: Boba Fett, el mítico cazarrecompensas que se estrenó en la primera trilogía; Grogu, que es lo más cercano a un familiar del siempre querido Yoda; y, también, Mandalorian, el personaje con armadura que tan buena serie protagoniza.

Seagate

Aparte de esto, hay que destacar que cada unidad de Seagate tiene su propia iluminación LED que se ajusta dependiendo al personaje que tiene en la carcasa: rojo, azul brillante y azul intenso, respectivamente. Por lo tanto, se le da un toque especial con este añadido. Ideal, en consecuencia, cuando se utilizan en lugares oscuros debido a que conocerás perfectamente si su funcionamiento es el adecuado.

Compatibilidad y precio de estos accesorios

En el primero de los casos hay que destacar que puedes usar los discos externos de los que hablamos con prácticamente cualquier dispositivo que se te venga a la cabeza, ya que su compatibilidad incluye opciones como por ejemplo Windows; Mac; Xbox y PlayStation. Además, su uso es muy sencillo debido a que no necesitan el uso de controlador alguno al conectarlos a un puerto USB (del que toman directamente la energía).

Seagate

En lo que tiene que ver con los precios, todos los modelos se pueden conseguir por 134,99 euros, un precio que no es precisamente una locura. Una excelente opción para celebrar el día de Star Wars, ya que en este enlace puedes conseguir cualquiera de los modelos ahora mismo.