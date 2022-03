Disney+ mejora su control parental, así puedes configurarlo

Los contenidos que existían hasta la fecha en la plataforma Disney+ no eran especialmente negativos para los niños, por lo que nos existía un control parental con muchas opciones (ya que, prácticamente, es innecesario). Pero esto ha cambiado y, por ello, la compañía ha mejorado las posibilidades que ofrece de forma significativa.

Los motivos para este cambio de parecer es la llegada de las series de Marvel que antes estaban en Netflix y que ahora aterrizan en Disney+. Algunos ejemplos son Daredevil, Jessica Jones o The Punisher. Tanto su lenguaje como imágenes pueden no ser las más adecuadas para los más pequeños de la casa, por lo que acertadamente la firma ha decidido potenciar las opciones para que estos no puedan acceder a ver nada de esto en el caso que así se decida.

Cuáles son las novedades en el control parental

Lo primero que debes tener claro es que para poder disfrutar de las mejoras tienes que actualizar la aplicación que tiene o, si entras por la web, recargar la página las veces que sea necesario, para poder entrar con la última versión de la interfaz de usuario. Hecho esto, comprobarás que entre las opciones que existen está la de introducir un código de cuatro números (PIN) para que se pueda ver contenido que esté catalogado como para adultos en Disney+.

Aparte, es posible establecer un perfil específico para los niños -ahora hay una opción concreta de este tipo- y, entonces, con él todo lo que sea contenidos que no está adaptado para los más pequeños de la casa será imposible que se reproduzca. De esta manera, los padres estarán de lo más tranquilos si no pueden estar delante de la tele cuando se está utilizando la plataforma de vídeo en streaming de la que hablamos.

Disney

Cómo utilizar esta función en Disney+

La verdad es que todo es realmente sencillo, lo que se debe a que si entras por la web para realizar la gestión del control parental, lo que tienes que hacer es ir la configuración para Editar los perfiles que tienes creados. Aquí lo que tienes que hacer es pulsar en el elegido y, entonces, selecciona añadir PIN y debes introducirlo en la pantalla que aparece a continuación. Solo te queda Guardar y habrás finalizado. Si lo que deseas es generar un perfil nuevo para un niño, tienes que seguir los pasos habituales para ello y, en el tipo, elegir la opción correspondiente. Así de sencillo.

El despliegue de estas opciones se está lanzando de forma gradual en todas las regiones en las que está presente Disney+. Por lo tanto, es cuestión de poco tiempo que, si no encuentras disponibles estas opciones en la aplicación o web, estas las puedas utilizar de manera habitual.