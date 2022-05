Estrenos de la semana del 2 de mayo en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Movistar+

Nueva semana y, una de las formas de superarla es disfrutando de los mejores estrenos de películas y series que llegan a las diferentes plataformas de vídeo en streaming que existen en España. Te mostramos lo que no debes perderte entre los días 2 y 8 de mayo. ¿Te los vas a perder?

Lo cierto es que existe una buena cantidad de novedades tanto en lo que tiene que ver con las películas que podrás disfrutar sentado el sillón que tienes en el salón como de las series (donde hay nuevas temporadas como opciones que nunca se han podido ver). El caso es que seguro que pasas buenos ratos en el caso de que tengas alguna cuenta entre las diferentes plataformas de vídeo que son más conocidas en nuestro país.

Los estrenos que llegan en la semana del 2 al 8 de mayo

Sin más, pasamos a dejarte todo lo que no tienes que perderte, entre lo que se pueden considerar novedades entre las plataformas VOD que son una referencia:

Netflix

Una buena cantidad de opciones son las que vas a poder disfrutar con este servicio. Lo que más llama la atención es la serie Bienvenidos a Edén el 5 de mayo, una producción española que permite ver como un viaje ideal se convierte en una auténtica pesadilla.

Series

A tres metros sobre el cielo: La serie: el 4 de mayo

Accidente nuclear: el 4 de mayo

El marginal: el 4 de mayo

Clark: el 5 de mayo

Hermanas de sangre: el 5 de mayo

Pequeños salvajes: el 5 de mayo

El Pentavirato: el 5 de mayo

El sonido de la magia: el 6 de mayo

Películas

Showtime, 1958: el 3 de mayo

Déjate llevar: el 6 de mayo

Incompatibles 2: el 6 de mayo

Cuarentones: el 6 de mayo

Thar: el 6 de mayo

HBO Max

Dos son los estrenos que disfrutarán los que tienen una cuenta en esta plataforma. Por un lado, está la serie The Staircase el 6 de mayo, donde un escritor famoso es acusado del asesinato de su mejor y se narra todo lo que le va sucediendo a la familia. Otra llegada es Búnker, un título que mezcla acción y comedia donde se conoce a un hombre que se retira para no tener más problemas familiares y laborales. También está Pares y nones que podrás verla el 6 de mayo.

Prime Video

En esta plataforma son tres las grandes llegadas. Por un lado, está la segunda temporada de la serie The Wilds el 6 de mayo, donde se mantiene la incertidumbre del grupo de chicas atrapadas en una isla. Luego hay dos películas que se deben tener en cuenta: La familia Addams 2. La gran escapada, ideal para los más pequeños; y, además, aterriza, Bad Boys for Life, donde los actores Will Smith y Martin Lawrence vuelven a interpretar a sus conocidos detectives. Ambos estrenos se estrenan el 8 de mayo.

Disney+

Esta es la lista de todo lo que llega a este servicio en España… lo cierto es que hay bastante donde elegir:

Series

Galería Disney – Star Wars: El libro de Boba Fett: el 4 de mayo

Padre made in USA: temporada 18 el 4 de mayo

War of the worlds: segunda temporada el 4 de mayo

Bingo y Rolly: segunda y tercera temporada el 4 de mayo

Películas

Así somos: el 6 de mayo

Armageddon: el 6 de mayo

Movistar+

En este caso hay que destacar una serie que Harry Palmer: El expediente Icpress que está basada en una novela que está basada en el Berlín de la posguerra, donde un británico hace negocias de lo más variopintos. Entre las películas lo nuevo es lo siguiente: