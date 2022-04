Cinco trucos para sacar el máximo partido a los Fire TV de Amazon

Los reproductores multimedia Fire TV de Amazon se han convertido en unos de los más utilizados en España. Los motivos son muy claros: tienes un precio muy atractivo y, a la vez, permite aprovechar excelentes virtudes gracias a que incluye mando a distancia y que su sistema operativo es Android.

Su uso es de lo más sencillo, ya que la interfaz de usuario basada en cuadros es fácil de entender y, esto, hace que el uso de este producto sea de lo más accesible. Todo lo comentado deja claro que este es un accesorio ideal para convertir a un televisor en una Smart TV con sistema operativo de una forma eficiente y transportable -debido a que sus dimensiones son muy reducidas-. Por lo tanto, es una compra de lo más recomendable.

Trucos que debes conocer para los Fire TV

Todas las opciones que mostramos a continuación se pueden usar con todos los reproductores que pertenecen a la gama de producto de Amazon en estos momentos, y son muy sencillos de implementar. Con ellos, puedes hacer que el empleo sea más sencillo y, también, te permite explotar todas las posibilidades que tienen los Fire TV que son mayores de lo que se piensa en un principio.

Las apps más utilizadas siempre visibles

Siempre hay algunas aplicaciones que se abren de manera más habitual, y por ello resulta ideal tenerlas siempre a mano. Para conseguirlo, tienes que hacer lo siguiente para cada una de ellas:

Accede con el mando al apartado Aplicaciones y juegos y busca la opción elegida.

Utiliza en el mando el botón con tres líneas horizontales que se suele llamar hamburguesa.

En el menú que aparece en la pantalla, selecciona Mover al frente y se colocará el acceso directo en la zona superior de la interfaz de la pantalla principal.

Amazon

Elimina la reproducción automática

Esto hace que no se abra ni vídeo o audio alguno que no deseas que se sepa que has visto, y conseguirlo es de lo más sencillo:

Abre la configuración del Fire TV y accede al menú Preferencias.

Localiza ahora Permitir reproducción automática de video y desactiva de forma común esta opción. Es importante que sepas que esto es reversible.

Controla lo que ven tus hijos con los Fire TV

Con esta posibilidad activas el Control parental y, de esta forma, los pequeños de la casa no podrán ver nada que no desees. Haz lo siguiente para conseguirlo:

En la Configuración del reproductor accede a las Preferencias y, ahí, localiza Control parental.

Habilita la función y, entre otras cosas, tendrás que establecer un PIN para darle uso como pasarela. Hecho esto, habrás finalizado.

Reinicio del reproductor desde el mando

La calidad de los Fire TV es muy buena, pero no están exentos de posibles fallos que hacen que se cuelgue y que no se sepa qué hacer. Lo mejor en muchas ocasiones es reiniciar y, esto, lo puedes conseguir desde el mando a distancia.

Amazon

Esto es muy sencillo de conseguir: pulsa de forma combinada y continuada -al menos cinco segundos- los botones Seleccionar y Reproducir/Pausar. Esto hará que se realice el reinicio automáticamente.

Pon un nuevo protector de pantalla

Cuando pasan cinco minutos sin utilizar los Fire TV se activa el protector de pantalla, mostrando uno que es bastante sencillo, donde ves entre otras cosas la fecha y la hora. Para cambiarlo, tienes que hacer lo siguiente: