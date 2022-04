Cómo saber qué hashtags de Instagram son tendencia fácilmente

Instagram es una de las redes sociales más grandes desde hace varios años, y es que a día de hoy ya no solo se trata de una aplicación en la que publiques tus fotos más originales o vídeos, sino que muchas personas también lo utilizan para dar visibilidad a su negocio. Ganar visibilidad en Instagram es lo que muchos buscan, y para ello hay que saber qué publicar, cuál es la mejor hora, y un detalle que muchos dejan escapar, es la elección de los hashtags.

Eso sí, a la hora de elegirlos no puedes poner cualquiera, pues para empezar, deben estar relacionados con tu publicación. De lo contrario, a pesar de que un usuario busque el hashtag en particular, tu foto no llamará su atención, por lo que estarías perdiendo la oportunidad de crecer en Instagram.

La elección de los hashtags es vital a la hora de publicar una foto o vídeo, ya que estos influirán en la visión que pueda tener tu contenido. Son muchas las opciones que puedes encontrar, y una buena idea puede ser buscar inspiración en las publicaciones de otros usuarios. Además, debes tener en cuenta que hay un límite para poner estos hashtag.

Encuentra fácilmente hashtags en Instagram con este programa

Por suerte, a día de hoy ya no tienes que complicarte buscando las mejores etiquetas para poner en tus publicaciones de Instagram, y que estas tengan una mayor visibilidad. Y esto es gracias a que puedes encontrar aplicaciones que te serán de gran ayuda.

ampliar foto App de Instagram Unplash

Un buen ejemplo lo tenemos en la aplicación Hashtag for Instagram, en la cual vas a poder consultar cuáles son los mejores hashtags, verás cuáles están siendo tendencia en ese momento para así elegir los mejores y utilizarlos en tus vídeos y fotos.

La interfaz de la aplicación Hashtag for Instagram es muy sencilla e intuitiva, lo único que vas a tener que hacer es seleccionar el nicho relacionado con tu foto. Tienes viajes, tecnología, comida, y una vez que lo hayas seleccionado, tendrás que pulsar en la opción para generar las etiquetas, y a continuación pulsar en el botón copiar. Hecho esto, vuelve a tu cuenta de Instagram, y cuando estés preparando una foto o un vídeo para publicar, pega los hashtag que hayas seleccionado.

Por último, cabe destacar que la app Hashtag for Instagram está disponible tanto para dispositivos iOS como para terminales Android, por lo que no tendrás problema alguno a la hora de descubrir cuáles son las etiquetas más utilizadas en esta red social.