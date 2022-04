¡Sorpresa! WhatsApp permitirá dictar mensajes en las gafas inteligentes

Hace unos años Google apostó muy fuerte por lanzar unas gafas inteligentes al mercado, pero por diversas razones (entre las que estaba privacidad), no consiguió triunfar en su intento. Este tipo de accesorios había quedado prácticamente en el olvido, hasta que Mark Zuckerberg ha mostrado lo que puede ser el Metaverso. Y, entre las opciones con las que llegará estará el uso de las Smart Glasses y, por sorpresa, se ha conocido que WhatsApp se podrá utilizar con ellas.

El dispositivo del que hablamos llega de la colaboración de Ray-Bay y Meta, que es la compañía propietaria de WhatsApp. Y, lo cierto, es que sería un gran acierto ofrecer unas gafas inteligentes que permitan desde ver los mensajes que llegan a un chat hasta poder enviarlos sin tener que sacar el smartphone del bolsillo. Si esto se consigue de una forma fiable y sencilla, puede que ahora sí que se pueda dar un buen uso a este tipo de productos, ya que su utilidad estará fuera de toda duda.

Los datos que se han conocido

Evidentemente, se está en los primeros pasos de la implementación, pero en la versión de prueba de la aplicación de mensajería 2.22.9.13 se han visto diferentes cadenas de información que indican que se está trabajando para conseguir que se pueden realizar diferentes acciones en WhatsApp con unas gafas inteligentes (que, por el momento, estarían restringidas a las propias de Meta).

Así, por ejemplo, sería completamente posible dictar mensajes para ser enviados posteriormente utilizando la conexión a Internet del teléfono que se tiene. Para ello, se tendrá que usar lo que se indica en los datos como el Asistente de Facebook, de ahí la restricción en la compatibilidad antes mencionada, por lo que no hablamos de nada locos y sí de algo completamente viable. Está por ver si con el paso del tiempo se da soporte a las opciones de Amazon o Google a la hora de emplear la voz para ejecutar acciones.

Smartlife

Si esto se logra en las gafas inteligentes Ray-Ban Stories, que serían las primeras que permitirían reconocer la voz y enviar un mensaje usando WhatsApp en diferentes situaciones (como por ejemplo cuando se está andando), seguro que más de uno se piensa el comprarlas, especialmente si está interesado en todo lo que tiene que ver con el Metaverso.

¿Es esto algo inminente en WhatsApp?

Pues hablamos de ciertas cadenas de datos en la versión de prueba de la aplicación de mensajería, por lo que esto no será algo que se dé en este año por poner un ejemplo. Pero no hay que olvidar que no hace mucho se creía que era una locura contestar una llamada con un reloj y, actualmente, son varios los modelos que permiten realizar esto. Es decir, que no es precisamente algo que no se puede conseguir.