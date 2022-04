El Gobierno reserva 160 millones para ayudar a desarrollar el avión con cero emisiones

Los aviones no tripulados (UAV) constituyen una de las áreas tecnológicas de más rápido crecimiento en los últimos años. La UE espera que generen en 2035 una actividad económica de 10.000 millones de euros al año y 100.000 empleos. El proyecto CEUS, incluido en el Perte aeroespacial, prevé la construcción de una gran infraestructura de apoyo al desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas. Se está desarrollando en Moguer (Huelva), en una zona próxima a las instalaciones del Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), pertenecientes al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El Gobierno pretende que las instalaciones de CEUS “sirvan para estimular que una parte relevante del negocio de aviones no tripulados se desarrolle por el sector aeroespacial español y, en particular, por el andaluz”.

CEUS tendrá unas instalaciones singulares: una pista de 2 kilómetros de longitud, recintos técnicos de apoyo y una zona aérea de exclusión (de ensayo disponible) de un millón de hectáreas. Con ello, sus infraestructuras serán útiles para la operación de UAV de uso civil de gran tamaño (hasta 15 toneladas) y podrán servir de base para futuras plataformas aéreas de investigación del INTA.

La disponibilidad de un complejo como CEUS será de gran utilidad para fabricantes de aviones no tripulados nacionales e internacionales. “Será una instalación de pruebas y certificación de UAV de gran tamaño referente en Europa debido a su capacidad y la climatología de su ubicación”, señalan las mismas fuentes.

Las actuaciones previstas están financiadas a través de fondos Feder, como parte de las iniciativas científico-tecnológicas lanzadas por CDTI. La inversión asciende a 28 millones. Los trabajos se iniciaron el pasado diciembre (desbroce de los terrenos) y se espera que culminen en noviembre de 2023.