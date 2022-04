1

De estreno

La nueva marca Two Poles aúna dos polos que no son opuestos: naturaleza y ciencia, eficacia y honestidad. A través de una cosmética eficaz y fácil de entender, la compañía se ha estrenado lanzando al mercado cuatro productos para llevar a cabo una rutina completa: Cleansing Cream, The Porefect Toner, Cloud Moistourizer y el Night Serum. Han sido creados seleccionando los ingredientes más eficaces y respetuosos para todo tipo de pieles y garantizando la máxima eficacia. Precio: 29 euros, 36 euros, 34 euros y 44 euros, respectivamente.