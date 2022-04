Consigue que las notificaciones no te molesten en Windows 11

El Centro de notificaciones de Windows 11 es bastante útil, ya que con él es posible estar al día de lo que ocurre en el ordenador que utilizas habitualmente, ya sea para estudiar o trabajar. Eso sí, en ocasiones se puede convertir en un verdadero tormento que no hace otra cosa más que molestar. Te mostramos cómo solucionar esto.

Por suerte, en Microsoft han pensado exactamente en esto y se incluye una forma para deshabilitar las notificaciones y, por lo tanto, que te puedas concentrar debidamente cuando estés escribiendo un texto o en una videollamada. Y, además, esto no es nada problemático debido a que si lo deseas, el proceso que te vamos a indicar es completamente reversible para que vuelvas a ver las tarjetas que aparecen generalmente en la zona inferior derecha del escritorio.

Cómo evitar que las notificaciones te molesten en Windows 11

Lo cierto es que todo lo que tienes que hacer es acceder a la Configuración del sistema operativo de tu ordenador, ya sea un modelo de sobremesa o portátil. Aquí encontrarás el apartado que permite que no vuelvas a ver notificación alguna desplegarse en el sistema operativo de Microsoft. Luego, tienes que hacer lo siguiente:

Ahora tienes que abrir el apartado Sistema de la Configuración, que es la primera opción que ves en la parte superior izquierda de la nueva ventana que se abre.

Hecho esto, el siguiente paso es que en la parte de la derecha des uso a Notificaciones, para que de esta forma se despliegue una nueva pantalla en la que verás todas las opciones que tiene en este apartado Windows 11.

Si lo que deseas es que no te vuelva a molestar ninguna, llegue de donde llegue, la primera opción que ves tiene un deslizador que tienes que deshabilitar y, entonces, nada volverá a molestarte.

En el caso de que desees controlar las aplicaciones que pueden o no enviar notificaciones, lo que tienes que hacer es recurrir a la zona inferior y verás cada una de las que están instaladas y su correspondiente deslizador. Activa o desactiva según sean tus necesidades.

Hecho esto, habrás finalizado y lo tendrás todo controlado.

Lo cierto es que como has visto todo resulta de lo más sencillo a la hora de deshabilitar las notificaciones en el sistema operativo Windows 11. Y esto es muy positivo, ya que en algunas versiones anteriores del desarrollo de Microsoft conseguir el objetivo de este artículo no era precisamente intuitivo… Por lo que, en este caso, no queda otra que felicitar a Microsoft.