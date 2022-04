¿Te arrepientes de un antiguo like en Instagram? Así puedes borrarlo

Es posible que, con el paso del tiempo, por el motivo que sea, tengas la tentación de quitar un like que diste a una publicación de Instagram. Esto, que puede parecer algo complicado, en realidad no lo es tanto. Te mostramos lo que tienes que hacer para conseguirlo utilizando siempre la aplicación oficial de la red social.

Por suerte, los desarrolladores de la app que es propiedad de Meta han pensado justo en esto, y al contrario que ocurre con otras redes sociales, encontrar los antiguos like (o Me gusta) no es algo especialmente complejo y en cuestión de pocos minutos puede tener todo completado. Algo que es importante comentar es que los pasos son exactamente los mismos para los que usan el cliente para iOS como para los que hacen lo propio con el de Android.

Cómo retirar un like antiguo en Instagram

A continuación, te mostramos lo que debes hacer para quitar el Me gusta a una publicación en la red social de forma sencilla y sin que afecta a cualquier otro apartado de la aplicación (como puede ser el seguir a un usuario). Además, comprobarás que no hay una gran dificultad para conseguirlo y que, todo, es completamente reversible si así lo deseas.

Entra en la aplicación de Instagram de manera habitual con tus datos de usuario.

Pulsa en el icono de menú que hay en la parte superior derecha y que tiene tres líneas horizontales. Esto lo encontrarás en la información de tu perfil.

En el menú que aparece, pulsa en Tu actividad y, luego, selecciona el apartado Interacciones.

Ahora hay tres opciones donde la que tienes que elegir es la llamada Me gusta. En ese momento verás todas las publicaciones donde has realizado like, sea la que sea.

Utiliza Ordenar y filtrar en la zona superior y selecciona lo que haga que encuentres lo que deseas. Una vez que lo localices, pulsa en ella para que se abra y veas la información correspondiente.

Simplemente, tienes que utilizar el corazón y verás que el Me gusta desaparece. Es decir, que no es muy diferente a la forma de actuar habitualmente

Habrás acabado y, evidentemente, puedes repetir esto tantas veces como consideres necesario.

Pixabay

Como ves, todo es de lo más sencillo y hay que reconocerle a Instagram que incluye una buena cantidad de herramientas que le hacen ser una referencia en el mercado y una aplicación que deben copiar otras redes sociales en lo que tiene que ver con las funciones que ofrece.