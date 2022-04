Finetwork asegura tener recursos para adquirir ‘remedies’ de la fusión Orange-MásMóvil

Manuel Hernández asegura que Finetwork no quiere liderar guerras de precios en el sector, pero sí está dispuesta a responder a los movimientos de otros, que es lo que pasó recientemente. “Tuvimos que responder a Digi”, dice el directivo, quien indica que no lo preveían. El ejecutivo advierte del deterioro del valor del mercado, con el riesgo para las inversiones.

De todas maneras, asegura que España no es el país de Europa más agresivo en precios. “Nos hemos acercado a Francia o Italia, pero no estamos en el grupo de los cinco mercados más agresivos”, dice Hernández, añadiendo que no ve ahora más cambios a la baja, pero tampoco al alza. “Aquí sube cualquier sector, menos las telecos, que están contribuyendo a frenar el IPC. Al final vamos a quedarnos en tácticas y promociones, más que movimientos fuertes”.