Apple y LG unirán fuerzas para lanzar un MacBook y un iPad con pantalla plegable

Es un secreto a voces que Apple estás trabajando en dispositivos plegables. El futuro del sector pasa por esta tecnología, y la compañía de la manzana mordida lleva tiempo preparando su salto a un mercado que actualmente domina Samsung con puño de hierro. Y ahora podemos confirmar que está desarrollando un iPad y un MacBook con pantalla plegable.

Tal y como informa el medio coreano The Elec, una fuente muy fiable en el sector, LG y Apple han decidido unir fuerzas con el objetivo de desarrollar una pantalla OLED plegable con un cristal de cobertura ultrafina para un futuro iPad y un MacBook plegable.

La misma fuente indica que ambas compañías quieren desarrollar un nuevo panel plegable que usará un nuevo cristal para mejorar la calidad de imagen. Cabe recordar que LG Display, la división de pantallas de LG, actualmente ya está fabricando una pantalla OLED 4K plegable de 17 pulgadas para un portátil de HP que tendrá una diagonal de 11 pulgadas cuando el panel no está completamente desplegado.

Pero esta tecnología, que también hemos visto en otros modelos como el Lenovo ThinkPad X1 Fold, usa una cobertura de poliimida, un material usado en este tipo de paneles.

Qué esperar de los primeros productos plegables de Apple

ampliar foto Portátil plegable de Lenovo Lenovo

La idea de Apple y LG es que la nueva película de cristal ultrafino permita mejorar los niveles de brillo del panel OLED para que ofrezca una mayor calidad de imagen. Además, esta información publicada por The Elec va en consonancia con informes anteriores que apuntaban a la posibilidad de que Apple estuviera valorando lanzar un MacBook plegable con una pantalla de 20 pulgadas.

La idea sería poder usar este equipo como un portátil con un teclado de tamaño completo en la pantalla, o un monitor cuando se despliegue y se utiliza un teclado externo. Un dispositivo que ofrecería resolución 4K para garantizar un paisaje visual fuera de toda duda.

Ahora, fuentes de The Elec confirman que habrá un iPad Pro con pantalla plegable, además del MacBook que hemos mencionado anteriormente. Eso sí, habrá que armarse de paciencia ya que Apple no se caracteriza por adaptar rápidamente las últimas innovaciones. Los rumores apuntan a que el primer portátil plegable de la compañía no será una realidad hasta el año 2026 o 2027, mientras que la tablet podría adelantarse, pero no antes de 2024.

De esta manera, aún falta mucho para que Apple lance sus primeros productos con una pantalla de estas características, pero la idea de ver un iPad plegable o un MacBook plegable hará que la espera valga la pena.