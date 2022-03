Estrenos que llegan a Movistar+ en abril de 2022: series, películas y documentales

Si te estás preguntado cuáles son las novedades que tiene preparadas Movistar+ para el mes de abril de 2022 en su plataforma de vídeo en streaming, te vamos a mostrar todo lo que podrás disfrutar sentado en el sillón. La verdad es que hay una buena cantidad de estrenos tanto en películas como en series.

Si hay que destacar un par de ellas, la elección creemos que sería en el caso de las series la nueva entrega de Better Call Saul que pone punto y final a esta creación que es realmente profunda y que, no hay que negarlo, tiene su toque de humor negro que hace pasar muy buenos ratos. En el caso de las películas, posiblemente lo mejor que llega este mes a la plataforma es Venom: Habrá matanza. Es la segunda entrega de esta saga y, de la mano de Tom Hardy, se pasa un rato divertido con un protagonista que no es especialmente bueno. A destacar también la posibilidad de disfrutar del film La Hija dirigida por Manuel Martín Cuenca.

Los nuevos añadidos en Movistar+ en abril 2022

Te dejamos la lista de todo lo que llega nuevo al servicio VOD ordenado por fecha y, por lo tanto, podrás marcar en tu calendario las fechas en las que existen nuevas opciones que te resultan interesantes. Además, no debes de olvidar que en abril hay vacaciones y, como resultado, tendrás bastante tiempo para ver series y películas.

Nuevas series

Sentimos las molestias (8/4)

Showtrial (13/4)

Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans? (15/4)

Better Call Saul (sexta temporada, 19/4)

The First Lady (28/4)

Nuevas películas

Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo) (1/4)

La hija (2/4)

Worth (3/4)

Luz natural (5/4)

Siempre contigo (5/4)

El correo de Varsovia (6/4)

Adiós, idiotas (8/4)

Ida Red: El precio de la libertad (9/4)

La separación (10/4)

La odisea de un escritor (12/4)

Seis días corrientes (12/4)

Héroe en dos mundos (12/4)

¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde está Noé? (13/4)

No respires 2 (15/4)

Yakari (16/4)

Raging Fire (17/4)

Wyrmwood: Apocalypse (19/4)

Albatros (19/4)

Una librería en París (20/4)

Benedetta (22/4)

Clean (23/4)

Una amistad para siempre (24/4)

Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido (26/4)

Lazos (26/4)

Barbaque (27/4)

Venom 2: Habrá matanza (29/4)

France (30/4)

Nuevos documentales