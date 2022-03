12.000 pymes españolas ya venden a través de Amazon

Unas 12.000 pequeñas y medianas empresas españolas ya venden sus productos a través de Amazon. El último informe publicado por la compañía revela que las pymes registraron más de 650 millones de euros en exportaciones, un 30% más que el año pasado.

En 2021 solo había 9.000 pymes dadas de alta en el Marketplace. Actualmente, la cifra se ha multiplicado llegando a las 12.000 pymes.

La existencia de marketplaces como Amazon se ha convertido en vital para las pequeñas empresas, ya que gracias a este tipo de portales tienen más posibilidades de vender sus productos en el extranjero. No obstante, los expertos advierten de que esto, pese a los beneficios, también supone un incremento de la competencia. Desde Nortembio, una de las empresas que vende en Amazon se indica que “no todos podrán surfear la ola del comercio electrónico”.

Doble de beneficios

El auge del comercio electrónico ha llevado a las empresas a aprovecharlo para conseguir el doble de beneficios. En ese sentido, datos del Euromonitor 2020 ponen de manifiesto que más del 70% de los compradores online europeos hacen pedidos transfronterizos. Esta información se completa con los resultados de la encuesta 'Digital y global: el futuro de las pequeñas empresas españolas' elaborado por Alibaba Group. Según la misma, el 39% de las pequeñas empresas españolas aseguraba que vendería sus productos y servicios fuera de España por primera vez en 2021.

Por su parte, el gerente de Nortembio, José Luis Vázquez, ha señalado que no solo es suficiente estar presente en el Marketplace, sino que también se debe ofrecer un “buen producto que sea competitivo, porque en Amazon solo venden los mejores y, en un futuro no muy lejano, el resto no venderá. Se trata de una selección natural”.

Por ejemplo, en Nortembio ya se comercializan más de 3.000 productos diarios. La compañía ha registrado unos resultados de facturación superiores a los 7 millones de euros con la ayuda de Amazon. Además, este año esperan incrementar esa cifra de negocio. Para ello, tienen previsto seguir apostando por la innovación a nivel global.