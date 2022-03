La pantalla Apple Studio Display es un iPad gigante, ¿cuál es la razón?

Si hay un producto de Apple que ha sido toda una sorpresa en los últimos tiempos, este es el Studio Display. La pantalla en cuestión se ha convertido en casi un objeto de culto por parte de los seguidores de la firma de Cupertino, debido entre otras cosas a la gran potencia que ofrece en su hardware. Pero, ¿cuál es el motivo para que esto sea así?

Como es habitual cuando Apple lanza un producto nuevo, no una evolución, sorprende. Este es el caso del dispositivo del que hablamos, que no se queda en una pantalla al uso… para nada. En su interior incluye opciones que le convierten en lo que se podría considerar como un iPad gigante. Y, como es usual, hay que escarbar un poco para conocer los motivos que ha llevado a la compañía norteamericana a tomar esta decisión. Y estos son como no puede ser de otra forma ofrecer opciones diferenciales, cueste lo que cueste (no hay que olvidar que Studio Display tiene un precio que supera sin rubor los 1.000 euros).

El hardware que incluye el Apple Studio Display

Tal es la potencia que ofrece este dispositivo que, entre otras cosas, incluye en su interior un procesador que era el utilizado en los iPad del año 2021. Hablamos del A13 de la propia Apple, nada más y nada menos. Este componente es capaz de ejecutar una cantidad de aplicaciones altísima y siempre con una buena experiencia de uso. Si a esto se le suma que en el interior de la pantalla hay 64 GB de almacenamiento y que muchos creen que cuenta con tres gigas de RAM, claramente este es un equipo con una musculatura excelente.

Otras cosas que son muy interesantes conocer de lo que ofrece el Apple Studio Display como producto hardware tienen que ver con una cámara de 12 megapíxeles que tiene una calidad bastante buena y que alguno puede pensar que no tiene sentido que esté integrada (pero, sí, lo tiene). Aparte y como se ha conocido no hace mucho, esta pantalla cuenta con sistema operativo, que no es otro que iOS 15. Es decir, que se le ha dotado de todo lo que más de un usuario desearía tener. Y, esto, evidentemente, tiene una explicación.

Qué ha llevado a Apple a utilizar este hardware

Pues el motivo no es otro que las funcionalidades que ofrece Apple Studio Display. Y dos se pueden considerar como las grandes “culpables”. El nombre de esta son Center Stage y Spatial Audio. Para poder utilizar ambas con solvencia, se necesita una potencia mínima y, por lo tanto, en Cupertino han decidido que es más sencillo integrar un bloque de hardware ya conocido y que cabe en una placa que realizar probaturas. Y, la verdad, es que es se puede considerar que es un acierto -pese al precio que hace que tenga este producto-.

Lo que se consigue con Center Stage que permite tener las manos libres en las videollamadas o similares debido a que se ejecuta un rastreo de la cara del usuario. Por su parte, con Spatial Audio se mejora la localización del sonido de una forma muy eficiente y, en el caso de Apple Studio Display se saca un gran partido a los nada menos que seis altavoces que tiene la pantalla. Es decir, que tiene sentido la potencia de este accesorio, aunque está por ver si esto lo asimila el mercado en lo referente a las ventas.