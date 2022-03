¿Es el momento de una Xiaomi Mi Band 7 Pro? Sí, y esto debería tener

Desde hace un par de generaciones se viene especulando con la llegada de una pulsera inteligente de Xiaomi con la denominación Pro. Hasta la fecha esto no se ha dado, pero parece que este año tiene más lógica que nunca que esto se haga realidad y que los usuarios tengan dos opciones de compra.

Como es lógico, se espera que la Xiaomi Mi Band 7 incluya mejoras que se pueden considerar como habituales. Hasta la fecha se ha conocido que el modelo del que hablamos incluirá una pantalla más grande y, además, se mejorará de forma bastante considerable la capacidad que tendrá a la hora de reconocer el ejercicio físico que se hace gracias a la inclusión de más y mejores para ello -incluso, se espera que el accesorio tenga altavoz y micrófono-. Es decir, lo lógico.

Pero, lo cierto, es que actualmente en el mercado cada vez la compañía asiática tiene más competencia. Y esto queda bastante claro al revisar los modelos que ahora mismo ya ofrecen fabricantes como por ejemplo Huawei o Amazfit. Con un precio parecido o más bajo, incluye funciones que nunca ha visto la smartband de Xiaomi. Y, aquí, es donde entraría en juego la llegada de una Xiaomi Mi Band 7 Pro que sería más cara, sí, pero que tendría opciones diferenciales.

Dos serían las mejoras que debería ofrecer

Independientemente que el modelo del que hablamos mantenga características que estarían presentes en el que se conocería como básico, hay dos cosas que tienen todo el sentido del mundo que debería ofrecer una supuesta Xiaomi Mi Band 7 Pro. La primera es la inclusión de una pantalla muy mejorada y más grande. Con ella sería posible ver la información de una forma mucho más sencilla y, evidentemente, no tendría que faltarle respuesta táctil. Incluso, sería bastante deseable que las dimensiones fueran parecidas a las de los relojes inteligentes y con una forma que no fuera alargada.

Xiaomi

Pero la verdadera joya de la corona sería el integrar un GPS. Esto es básico, ya que permitiría un uso mucho más independiente que en generaciones anteriores, siendo especialmente útil a la hora de reconocer la actividad física que se realiza. Además, le haría recortar distancia con otros modelos de su misma gama de producto que ya ofrecen esta posibilidad. Y, además, si a esto le acompaña chip WiFi, mejor que mejor para ser ya completamente diferencial.

Algunas cosas más para esta Xiaomi

Evidentemente, esto último tiene alguna consecuencia, que no es difícil de solventar. La más importante es la necesidad de aumentar la carga de la batería para que la autonomía no se vea afectada. Pero, si se cumple con el aumento del tamaño de la pantalla, no habría problema a la hora de conseguir esto. Aparte, como es lógico pensar el precio de la Xiaomi Mi Band 7 Pro tendría que ser más alto, pero no hablamos de multiplicar por dos lo que costaría el modelo básico, ni mucho menos.

El caso es que esta vez sí que tiene sentido una segunda versión de la conocida pulsera inteligente de Xiaomi, ya que el mercado está lo suficientemente maduro para ello. Y, además, la competencia ya obliga a que esto sea así… y mejor adelantarse a lo que haga el resto, ¿verdad?