Cómo cambiar el nombre de tu cuenta de Google sin peligro

Una de las dudas que se tienen cuando se decide a cambiar la identidad online es si es posible modificar el nombre que utilizas en la cuenta de Google. Pues lo cierto es que esto puedes conseguirlo de forma sencilla y sin tener que recurrir a complejos procesos con aplicaciones de terceros. Te contamos cómo conseguirlo.

Es importante que tengas claro que esto no modifica el nombre que usas en Gmail, algo que es importante no confundir, por lo que si modificas el parámetro que hemos mencionado antes no variará en lo que reciben las personas cuando les envías un correo. El caso es que puedes realizar la modificación correspondiente sin que tengas que cambiar nada en los servicios en los que, empleando el correo de Google como pasarela, algo que te facilitará mucho la vida (algunos ejemplos puede ser los perfiles de redes sociales e, incluso, la recepción de las facturas de servicios como pueden ser el propio de la luz o el de la operadora de Internet que tienes).

Pasos para cambiar el nombre de tu cuenta de Google

Nosotros te recomendamos que los pasos los des en el cliente web que puedes abrir con el navegador que utilizas habitualmente (cualquier es válido). Es posible hacer esto desde los terminales móviles, pero creemos que es menos eficiente e intuitivo, por lo que no es mala idea que gastes unos pocos minutos con el portátil, ya que esto es lo que tardarás en hacer esto. Haz lo siguiente:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la dirección que te permite cambiar el nombre de la cuenta de Google. Accede de forma habitual introduciendo tus credenciales.

Ahora tienes que buscar en el lugar izquierdo de la pantalla el apartado llamado Información personal . Revisa ahora lo que apareces en pantalla hasta que encuentres el denominado Información básica .

. Revisa ahora lo que apareces en pantalla hasta que encuentres el denominado . Lo siguiente es que pulses en Nombre y luego en Apellidos para modificar la información existente por la nueva que deseas. Hecho esto, comprueba que todo lo has escrito correctamente y, entonces, pulsa en Guardar .

y luego en para modificar la información existente por la nueva que deseas. Hecho esto, comprueba que todo lo has escrito correctamente y, entonces, pulsa en . Habrás finalizado.

SmartLife

Desde este momento la nueva información está activa, y puedes verificarlo en los diferentes servicios de Google, donde verás un nombre que no es el de antes. Como ves, hacer esto es lo más sencillo del mundo y puedes realizarlo tantas veces como consideres oportuno. La verdad es que la herramienta proporcionada por la compañía de Mountain View es tan positiva como efectiva, lo que es muy importante.