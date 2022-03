Six reduce su beneficio neto un 83,2% en 2021 pero eleva sus ingresos un 8,9%

Six, el grupo operador de las Bolsas de Suiza y España, logró ¡un beneficio neto de 73,5 millones de francos suizos (72,5 millones de euros) en 2021, lo que implica un descenso del 83,2% frente a las ganancias de 2020. La compañía ha explicado, eso sí, que sin contar las plusvalías generadas con la venta de parte de su participación en Worldline en 2020, las ganancias netas del grupo se elevaron un 37,3%.

Los ingresos de explotación de Six alcanzaron los 1.498,3 millones de francos suizos (1.479 millones de euros), un 8,9% por encima de los ingresos del grupo en 2020. Según Six, la facturación se benefició del crecimiento orgánico y de la reciente combinación de las actividades de Six en Suiza y España, en el primer ejercicio completo en el que el negocio español contribuye al resultado del grupo -BME fue adquirida a mediados de 2020-.

El resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) aumentó un 14,8% en 2021 frente al ejercicio anterior, hasta los 421,7 millones de francos suizos (415 millones de euros). "Six cerró 2021 de forma satisfactoria a pesar de que los retos e incertidumbres asociados a las sucesivas olas de Covid-19 no dieron respiro a la sociedad ni a los mercados financieros", ha reconocido el grupo.

El máximo órgano de dirección del grupo ha propuesto un dividendo ordinario de 4,75 francos suizos por acción con cargo a 2021, por encima de los 4,30 francos suizos del ejercicio anterior.

Six prevé mantener su estrategia de crecimiento empresarial, la cual le permitirá ampliar la infraestructura estable que ya proporciona, establecer nuevas infraestructuras digitales e invertir en la seguridad de sus sistemas. Hasta 2024 la empresa tiene como objetivo de incrementar sus ingresos en más de un 4% anual, sin lastrar su eficacia y reducir costes. "Se prevé que esto se traduzca en un aumento de la rentabilidad, que a su vez mejorará aún más la flexibilidad financiera de Six, garantizando una financiación suficiente para la inversión continua destinada a hacer crecer el negocio y reforzar la competitividad de los centros financieros suizo y español", ha asegurado.

El incremento de los ingresos provendrá de nuevos servicios y sinergias que resultarán de la adquisición de BME y de sacar provecho a la posición de mercado de Six dentro del negocio Financial Information, en particular, a través de las adquisiciones realizadas en 2021.

Asimismo, Six continuará innovando para lanzar nuevos productos y servicios al mercado, pero también ampliará la oferta actual introduciéndose en mercados adyacentes.