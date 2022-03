La linterna del teléfono mejorará en Android 13, ¿cómo lo hará?

Utilizar el flash del teléfono como si de una linterna se tratase se ha convertido en algo de lo más habitual, y seguro que en más de una ocasión te ha salvado la vida para encontrar algo cuando estabas en una habitación a oscuras. Pues bien, la llegada de Android 13 va a suponer una mejora de esta función que es de lo más llamativa y útil.

Todo apunta a que se va a convertir en global, algo que hasta la fecha estaba en los teléfonos Google Pixel (es posible que ni supieras que existía). Esta no es otra que la inclusión de una función que permitirá, una vez que la linterna está encendida, controlar la potencia del brillo que se genera. Y esto es de lo más positivo, ya que evitará que dejes prácticamente ciegos a los que enfocas con el flash y, además, también tendrás un mayor control al consumo que se produce a la hora de utilizar esta útil herramienta -que se activa generalmente desde los accesos rápidos-.

Y esta inclusión no es algo que se está probando para ver si tiene sentido su uso en la evolución del sistema operativo de Google para dispositivos móviles. Hablamos de una opción que será real, ya que la firma norteamericana ha incluido un API que permitirá que diferentes aplicaciones puedan controlar la intensidad de la linterna de forma manual. De esta manera, los desarrolladores podrán incluirla en sus creaciones si así lo desean… y esto puede ser positivo incluso para las aplicaciones que permiten controlar la cámara del terminal.

Cómo se controlará el brillo de la linterna

Seguro que esta pregunta ya se te ha venido a la cabeza y, lo cierto, es que la sencillez será muy grande, ya que se dará un uso a un deslizador central -al menos en la función que se incluirá para la linterna en Android 13- que se podrá manipular para establecer la potencia de brillo que se desea utilizar en todo momento. Y es que no es el mismo el que se necesita para revisar si hay algo debajo del sillón de casa, que el adecuado para localizar algo en la mesilla de la habitación y no despertar por la alta intensidad de la luz a la persona que está durmiendo contigo.

Por el momento no se ha incluido esta opción en las versiones de prueba de la siguiente versión del sistema operativo de Google, lo que se debe según la fuente de la información a que desde la compañía de Mountain View necesitan desarrollar todo lo que tiene que ver con la capa de software que permita acceder a todo hardware existente en el mercado (no solo al de lo Pixel). De esta forma, no lo normal es pensar que en la siguiente evolución de prueba de Android 13 es más que posible que se incluya esta funcionalidad que es de lo más positiva.

La verdad es que esta es una de esas mejoras que, sin hacer mucho ruido, seguro que acaba por ser de las que utilizan habitualmente los usuarios. Por lo tanto, creemos que es todo un acierto que se tenga prevista su utilización.