Nace el primer 'advisory board' del Global LegalTech Hub

El Global LegalTech Hub (fundado en febrero de 2020) ha creado el primer advisory board global de legaltech. El grupo reune a 26 profesionales internacionales que compartirán su visión, su conocimiento y sus experiencias con todo el ecosistema.

El objetivo de esta iniciativa es conectar y compartir conocimientos con miles de profesionales de todo el mundo así como identificar y generar sinergias de una manera rápida con los principales agentes del sector tanto por zona geográfica como por verticales del legaltech.

El GLTH Advisory Board está dividido en tres grandes categorías con el objetivo de representar a todo el ecosistema legaltech a nivel global: Geographic Area, Technology Area, Innovation Area.

En la Geographic Area hay diversos especialistas en los ecosistemas legaltech de cada continente. En Asia estám Josh Lee, director de Asia-Pacific Legal Innovation & Technology Association, y a Namit Oberoy, fundadora de Indian Legal Tech. En África se cuenta con Nankunda Katangaza, cofundadora en African Law & Tech Network, Leah Molatseli, jefa de negocios de Development-Legal Solutions en Legal Interact, y Gibran Freitas, cofundador de Legal Tech Africa. Como representantes de la zona de América se han unido Juan Carlos Luna, fundador de Lawit Group y Carlos Gámez, VP of Product & Growth at TermScout. Europa quedará representada por Holger Zscheyge, director gerente en Infotropic Media & President, ELTA. Y, por último, en Oceanía se suma Jodie Baker, fundador y CEO de Xakia.

La Technology Area cuenta con cuatro subcategorías: Artificial intelligence (Jennifer Woodard, CEO, Insikt Intelligence; y Carlos Escapa, PyTorch Global Business Development Manager en Meta (Facebook AI); Blockchain (Joaquim Matinero, Blockchain Associater en Roca Junyent, y Roger Olivet, Blockchain Director en Banco Sabadell); Document lifecycle management (Alejandro Pérez, Legal Technology Advisor en Chiomenti y Carlos García-Egocheaga, Chief Executive Officer en Lexsoft Systems).

La última categoría, Innovation Area, trata temáticas como: Ethical AI liderado por Jaqueline Schafer, fundadora y CEO de Clear Brief y Gemma Galdón, CEO y fundadora de Eticas; Change Management con Christiane Müller-Haye, Regional Technology Manager Continental Europe en Clifford Chance, Marlen Estévez, socia de Litigación y Arbitrationy codirectora de Innovación en Roca Junyent y Robin Chesterman, Global Head of Product de vLex; Manage Consumers’ Privacy, representado por Mariona Campmany, Digital Identity & Innovation Lead en Mitek Systems; Legal Design, con Laura Fauqueur, Legal Designer, y New Legaltech services, representado por Patricia Manca, Partner en PwC Tax & Legal Services, y Alejandro Sánchez del Campo, Innovation & Legaltech Counsel en Wolters Kluwer.