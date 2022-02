Amazon lanza los nuevos Echo Buds en España, ¿compiten con los AirPods?

Acaba de anunciarse la llegada a España de los auriculares Amazon Echo Buds 2 Gen, una nueva generación de los cascos que tiene la conocida tienda online para competir con los todopoderosos AirPods de Apple. Son una buena solución para todo tipo de usuarios que cuentan con un precio de lo más interesante.

Estéticamente, este es un producto bastante llamativo que es posible comprarlo en colores blanco y negro. Cuenta con una ergonomía bastante cuidada debido a que, entre otras cosas, utilizan puntas de silicona para conseguir la mejor colocación posible en las orejas. Por lo tanto, puedes llevarlos puestos sin que apenas los notes, ya que el peso de cada auricular es de solo 5,7 gramos. Aparte, otra buena característica es que las salpicaduras del agua y el sudor no les afectan en absoluto porque es compatible con IPX4.

Muchas y buenas opciones en estos cascos

Una de las cosas que se destacan de este modelo es que cuentan con cancelación activa de ruido (ANC), por lo que nada de lo que exista a tu alrededor te molestará cuando estés escuchando música. Aparte, el controlador dinámico es de 5,7 milímetros, por lo que resulta bastante grande y evita que cuando subes el volumen se produzca distorsión alguna. Por lo tanto, no vas a quedar bastante satisfecho en lo que tiene que ver con la calidad de sonido, tanto para escuchar música como si lo que estás disfrutando es de un juego.

Otra de las buenas noticias que tienen estos nuevos Amazon Echo Buds 2 Gen es que permiten utilizar carga inalámbrica, algo que aumenta la comodidad en el uso habitual (es compatible con tecnología Qi, que es el estándar actual). El tiempo de uso que es posible disfrutar de estos auriculares llega a las 15 horas si se utiliza la batería que hay en el interior de la funda de transporte. Además, también es posible rellenar de forma rápida este componente: en apenas 15 minutos consigues dos horas de energía para funcionar.

No le falta Alexa

Como no puede ser de otra manera al tratarse de un producto de Amazon, gracias a la inclusión de tres micrófonos (que permite utilizar los cascos como manos libres) y a integrar un conjunto de chips avanzados en su interior, podrás dar uso al conocido asistente de voz de la compañía creada por Jeff Bezos sin el más mínimo problema. Aparte, en lo que tiene que ver con la compatibilidad, hay que decir que esta es perfecta, ya que al emplear Bluetooth 5.0 no tendrás problemas al sincronizar el accesorio con tablets, portátiles y, como no, smartphones -tanto iOS como Android-.

Disponibilidad y precio

Desde hoy mismo puedes comprar los Amazon Echo Buds 2 Gen, con un precio que se sitúa en 79,99 euros debido a una promoción de lanzamiento. Posteriormente, se tendrá que llegar hasta los 119,99€. La verdad es que teniendo en cuenta todo lo que ofrecen estos cascos, creemos que la relación calidad/precio que ofrecen es de lo más sensata.