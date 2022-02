Motorola muestra un collar 5G que mejora las gafas de realidad virtual

No hay duda de que uno de los problemas más importantes que tienen las gafas de realidad virtual o aumentada es que en su interior deben incluir una gran cantidad de componentes. La consecuencia es que son excesivamente grandes y pesadas, por lo que no son muy cómodas. Pero esto es algo que puede cambiar con el nuevo gadget que ha presentado Motorola: un collar para el cuello que tiene conectividad 5G (entre otras cosas).

Una de las cosas que se buscan con este accesorio es liberar a las gafas de parte de los componentes que necesitan para funcionar. Para lograrlo, en el cordón que se coloca en el cuello y que acaba en un elemento que tiene las dimensiones de una tarjeta de crédito, existe una buena cantidad de hardware que es capaz de realizar el trabajo más sucio. Un ejemplo de lo que decimos es que integra un procesador Snapdragon 8 Gen 1, batería de 5.000 mAh y un panel táctil de control. Esto, sumado a que se incluye acceso a redes 5G -para esto se cuenta ahora mismo con la colaboración de Verizon- y soporte con la plataforma VR de Qualcomm, habla muy bien de la potencia y opciones que ofrece.

Una cantidad de sensores espectacular

Esta es otra de las cosas que llaman la atención y que aseguran que este es un dispositivo que encaja a la perfección con todo lo que tiene que ver con la creación de entornos virtuales. Algunos de los sensores que incluye son los siguientes: giroscopio; acelerómetro; barómetro; e, incluso, no le falta GPS. Por lo tanto, es capaz de detectar cualquier movimiento o acción, que es precisamente lo que se necesita para combinarlo con unas gafas VR o AR.

Engadget

Algo de lo más llamativo que ofrece este dispositivo, aparte de tener un diseño que no es precisamente minimalista, son las reducidas dimensiones y peso que tiene el cordón completo. Son las siguientes: 54 x 97 milímetros y 100 gramos, respectivamente. Y, pese a esto, no le faltan opciones físicas como por ejemplo puertos USB tipo C y DP 1.4 e, incluso, un conjunto de LEDs que informan de su funcionamiento y carga.

Compatibilidad y llegada al mercado

Lo primero es algo esencial ya que, pese a que se ha presentado este producto combinado con las gafas ThinkReality A3 de Lenovo, Motorola ha confirmado que se podrán utilizar con la práctica totalidad de las que existen en el mercado (como por ejemplo las Oculus de Meta o las HTC Vive). Es decir, que se pone en el mercado como una gran solución y, por ello, ya existen compañías interesadas en su funcionamiento -e, incluso, algunas ligas deportivas ven en este accesorio un elemento de evolución de cara al futuro-.

En lo que tiene que ver con las fechas de lanzamiento en el mercado y el precio, por el momento no se tiene dato alguno. Evidentemente, no hay que esperar algo precisamente económico en un primer momento, pero como un primer paso este collar es de lo más positivo con el objetivo de mejorar el uso y diseño de las gafas de realidad virtual y aumentada