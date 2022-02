Ximénez de Embún: “La deuda privada sigue siendo un activo muy atractivo”

Rafael Ximénez de Embún (Madrid, 1971) lleva siete años dirigiendo la oficina de la gestora estadounidense Muzinich en España. En este periodo ha conseguido que la firma alcance un volumen de fondos distribuidos de 4.990 millones de euros, con una clara especialización en bonos emitidos por empresas. La prolongada política de bajos tipos de interés, que ha llevado la rentabilidad de la deuda pública a mínimos históricos, ha animado a muchos inversores.

¿Cómo cerraron 2021?

Fue un ejercicio bastante bueno. Muzinich & Co gestiona ya 45.000 millones de dólares de patrimonio en todo el mundo. En la filial española hemos tenido un gran año. Hemos cerrado con un volumen de captaciones netas de más de 1.500 millones de euros, hasta rozar los 5.000 millones. Nos hemos hecho un hueco en el mercado.

¿Ha sido más difícil al gestionar un único activo?

Creo que sí. Otras firmas internacionales tienen fondos de Bolsa, de deuda soberana, fondos cotizados... Nosotros solo deuda corporativa. Si analizas solo la parte de renta fija ya estaríamos entre las 10 mayores firmas extranjeras.

¿A qué se debe su crecimiento?

Creo que se debe a nuestra alta especialización. Empezamos solo en bonos de compañías con bajo perfil crediticio, con muy buenos resultados, y hemos utilizado nuestro conocimiento para hacer toda la gama de deuda corporativa, tanto en mercados públicos como privados. También ha influido que tenemos un perfil cauto, muy centrado en la preservación del capital, muy basado en un buen análisis de compañías. Esto ha hecho que conectemos con muchos clientes.

Los bajos tipos de interés también les han ayudado...

Sí, evidentemente, ha sido un viento de cola. El inversor ha ido buscando la rentabilidad que ya no le daba la deuda pública. Primero en bonos de compañías de alta calidad crediticia y luego en deuda corporativa de más riesgo. Al final, han llegado a la renta fija corporativa actores que antes no invertían en este activo.

¿Cómo les afectó la pandemia?

En marzo de 2020 no había ­donde esconderse. Veías emisiones a corto plazo de firmas buenas que cotizaban al 70% de su valor. La gente vendía lo más líquido. Nuestros fondos también cayeron, aunque menos que otros comparables. Eso sí, aprovechamos las caídas para comprar los sectores y las emisiones excesivamente penalizados.

¿Dónde están creciendo más?

Sobre todo en activos no cotizados, como la deuda privada. Tenemos una de las plataformas más grandes de Europa en esta clase de inversiones. Hay más de 40 personas de Muzinich & Co buscando y analizando oportunidades de inversión. Al final, se trata de financiar a compañías medianas que quieren una alternativa a los préstamos bancarios. La demanda no para de crecer. Los activos no cotizados ya suponen cerca del 15% del negocio.

¿Por qué atrae esta opción tanto a los inversores?

Son fondos que ofrecen una buena rentabilidad porque se paga una prima de iliquidez, ya que el dinero no se puede recuperar hasta que no pasan varios años. Además, es una inversión que protege ante alzas de tipos de interés, por lo que es ideal para un momento como el actual. Por otra parte, aporta descorrelación respecto a los mercados y estabilidad a las carteras.

¿Qué formatos venden?

Hemos sido de las primeras gestoras europeas en lanzar un ­fondo de inversión a largo plazo [Eltif, en la jerga], un vehículo europeo que permite canalizar ahorro al entramado empresarial europeo. Y acercar el capital riesgo y la ­deuda privada al inversor minorista. Lo lanzamos hace dos años. En España fue el primer Eltif de crédito disponible. Levantamos en toda Europa 350 millones de euros. Hace dos meses lanzamos otro para un grupo muy selecto de distribuidores y esperamos levantar 200 millones. Este segundo solo de préstamos sindicados. Cada vez vemos más interés en este activo.

¿Qué otros activos alternativos venden?

Hemos levantado también un fondo especializado en leasing de aviones, que ha despertado mucho interés, a pesar de lo denostado que está ahora el sector aéreo. Con todo, no deja de ser algo marginal. Un producto muy picante de nuestra propuesta.

Estas inversiones son para clientes institucionales.

Por regulación, un inversor podría acceder un Eltif a partir de 10.000 euros. Si tiene un patrimonio financiero inferior a 500.000 euros, no puede superar el 10%. Ahora bien, se suelen poner mínimos de inversión más altos.

El Gobierno quiere hacer más accesibles estos productos.

Sí, los fondos de inversión a largo plazo tendrían un formato español. Es una regulación relativamente reciente. Los distribuidores tendrían que estar preparados para este tipo de instrumentos. Podría ocurrir que haya distribuidores que no están adaptados a la estructura de inversión de estos productos, que exigen a los inversores que vayan haciendo aportaciones según surgen las nuevas operaciones.

¿Les ha perjudicado la concentración bancaria?

Es cierto que cuando el mercado se concentra, los grandes jugadores acaparan más poder, al tiempo que hay muchas gestoras internacionales interesadas en trabajar con los grandes. Pero al final, el mercado de fondos sigue creciendo con fuerza y creo que nuestra especialización nos seguirá viniendo bien.

¿Qué tipo de estrategias están recomendando?

Ante el escenario de subidas de tipos estamos recomendando favorecer el riesgo de crédito, el ligado al emisor del bono, frente al riesgo de duración. Tenemos algunas estrategias de corta duración que acumulan 15 años de buenos resultados. También es interesante incorporar estrategias de retorno absoluto de crédito [apuestan una parte por la subida de unos bonos y otra parte por la depreciación de otros]. Y seguirán funcionando bien los mercados privados.

¿Qué le parece el auge de la inversión sostenible?

Nosotros tenemos una estrategia de este tipo desde hace 12 años. Y somos firmantes del pacto de las Naciones Unidas para una inversión responsable. Además, todos nuestros fondos son artículo 8, es decir, que promueven criterios sociales y medioambientales.