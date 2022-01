iPhone 14 Pro: estrenará la cámara con mayor resolución desde el iPhone 6S

Que el iPhone 14 Pro será mejor que el iPhone 13 Pro es de Perogrullo, y que su cámara también será mejor, es algo que desde luego nadie duda, aunque algunas veces sea algo que se ocurra con cierta timidez. Por eso hoy la información en la que nos centramos nos da unos detalles más precisos de cómo podría ser la nueva cámara de este modelo. Y es que parece que se va afianzando la teoría de que la cámara de esta nueva generación por fin contará con una resolución a la altura de su competencia en Android, que al fin y al cabo siempre es el espejo donde se mira el teléfono de los de Cupertino.

Primer salto de resolución en muchas generaciones

Seguramente muchos no han reparado en que el sensor principal del iPhone no ha aumentado de resolución desde el iPhone 6s, cuando se adoptó uno de 12 megapíxeles de resolución. Y ese es un aspecto que muchos le han echado en cara a Apple estos años, algo lógico por otra parte. Tenemos móviles Android con sensores de hasta 108 megapíxeles, en modelos que no llegan a los 300 euros, y los iPhone siguen con sensores de 12 megapíxeles. Pero, ahora bien, nuevas informaciones apuntan a que Apple estaría trabajando en sensores más grandes para los modelos Pro.

Concretamente se rumorea que será una cámara de 48 megapíxeles la que estrene el nuevo iPhone 14 Pro. Será en exclusiva en los modelos Pro donde veremos este nuevo sensor más grande de 48 megapíxeles. Un sensor que contaría con la tecnología de cuatro píxeles en uno, que multiplica la entrada de luz, y por tanto la luminosidad y el detalle de las imágenes que tomamos cuando hay poca luz. Estas informaciones además provienen de Ming Chi Kuo, uno de los analistas más importantes del ecosistema de Apple. Precisamente en las mismas informaciones confirma los cambios en la pantalla del iPhone 14 Pro.

Ayer mismo vimos unas imágenes que mostraban esta sin el notch, al menos que conocíamos hasta ahora, integrando la cámara perforada en la parte superior, centrada, y con dos sensores frontales. Por tanto, podríamos estar ante el iPhone más revolucionario de los últimos años, al nivel del iPhone X, que fue el que estrenó la pantalla sin bordes, pero con el Face ID dentro del característico notch que han llevado los iPhone desde entonces, esperemos que esta vez, sí, se haga realidad.